Головні новини Харкова 9.12: ЗСУ відбили 11 атак на, 17 сіл обстріляли росіяни

Основні новини поточної доби – у хроніці МР «Об’єктив».

8:35

17 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни за добу – Синєгубов

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога протягом доби зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини: Гурів Козачок Богодухівського району, Ветеринарне, Гранів Харківського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Царедарівка Лозівського району внаслідок удару КАБом горів магазин, пошкоджений приватний будинок. Постраждалих немає.

О 08:40 в с. Моначинівка Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок та об‘єкт критичної інфраструктури. Відключено від газопостачання 37 абонентів, триває робота з підключення.

За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,4 га території та знешкодили 48 вибухонебезпечних предметів.

8:21

ВСУ відбили 11 атак росіян на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Подоли, Іванівка, Першотравневе Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.