Главные новости Харькова 9.12: ВСУ отразили 11 атак, 17 сел обстреляли враги
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
8:35
17 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне за сутки – Синегубов
Артиллерийским и минометным обстрелам врага в течение суток подверглись более 17 населенных пунктов Харьковщины: Гурьев Казачок Богодуховского района, Ветеринарное, Гранов Харьковского района, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В селе Царедаровка Лозовского района в результате удара КАБом горел магазин, поврежден частный дом. Пострадавших нет.
В 08:40 в с. Моначиновка Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом и объект критической инфраструктуры. Отключены от газоснабжения 37 абонентов, идет ремонт.
За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,4 га территории и обезвредили 48 взрывоопасных предметов.
8:21
ВСУ отразили 11 атак россиян на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Россияне нанесли авиационные удары по селам Петропавловка, Подолы, Ивановка, Первомайское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.
За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Всего враг нанес 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, Харьков., Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2023 в 08:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".