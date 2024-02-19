Навіщо росіяни перекинули під Бєлгород бойову бригаду Росгвардії – Машовець

Під Бєлгородом росіяни розгорнули зведений полк 116-ї окремої бригади особливого призначення, укомплектований як потужна бойова бригада, а не як підрозділ для розгону незгодних. Навіщо це зробили, пояснив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

Військовий експерт звернув увагу на маневр бригади, яка призначалася для дислокації на окупованих українських територіях (Донецька обл.) на так званій “постійній основі” для виконання “стабілізаційних завдань”.

«Ця бригада скоріше посилене мотострілецьке з’єднання, ніж набір кількох полків “мордоворотів з кийками” придатних тільки для розгону “фрондуючих” інтелігентів або буцання різного роду очкариків автозаками. На її озброєнні знаходяться танки (включаючи “реквізовані” біля покійного Пригожина танки Т-80БВ), бойові броньовані машини (ББМ – БМП, БТР, бронеавтомобілі, включаючи типу “Тайфун-К”, “Тайфун-У”), артилерія та міномети ( включаючи 152 мм калібр), протитанкові засоби, засоби ППО», – пояснив Машовець.

Процес переїзду бригади контролювала спеціальна спільна комісія, яку очолювали начальник головного штабу сухопутних військ ЗС РФ генерал-полковник Лапін та командувач південного округу генерал-полковник Турченюк.

«Для якогось серйозного наступу – всього цього “весілля” мало… Але для нарощування здібностей ГВ “Бєлгород” в обороні та блокуванні певних районів, шляхів та комунікацій – якраз», – зазначає Машовець.

Починаючи з 10-11 лютого підрозділи 116-ї обр ОСН вже розгорнулися, але розташовані вони не в прикордонній зоні, а за самим Бєлгородом, уздовж дороги на Курськ.

Машовець бачить дві причини перекидання сил під Бєлгород.

«Місячна готовність до “електорального акту” у РФ. Гіпотетичний прорив та захоплення кількома рейдовими групами РДК чи ЛСР кількох населених пунктів (або навіть якогось району) на території Бєлгородської обл. для кремлівського режиму зовсім “не в жилу”… Особливо тоді, якщо це стане тригером якихось зовсім несприятливих для кремля подій, власне, в районі Бєлгорода. Нинішній район зосередження та розгортання сил і засобів 116-й обр ОСН (по дорозі на Курськ – Москву), ну дуже логічно вкладається в цей посил. Особливо у контексті “вагнерівського досвіду”, – припустив Машовець.

Або це черговий акт із “залякування” України.

«Ми ось-ось почнемо наступ на Харків… бійтеся, а краще – припиняти вогонь і “заморожуйте війну”… Ми перманентно наступатимемо скрізь і ось “поспішайте бачити”, ми цілу бригаду перекинули до Бєлгородської обл. Перевезти залізницею і “вигнати” кілька батальйонів карників “у поля”, на території власної прикордонної області – не така вже й велика ціна для такого роду перфомансу», – іронічно зазначає військовий експерт.