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В Одесі готові приймати мешканців районів Харківщини, де йдуть бої – Терехов

Суспільство 19:07   14.05.2024
Оксана Якушко
В Одесі готові приймати мешканців районів Харківщини, де йдуть бої – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону повідомив, що евакуйованих мешканців із північних районів Харківської області погодився приймати у себе градоначальник Одеси.

«У нас на сьогодні на теперішню годину пролунало 7 вибухів, починаючи з ранку. І всі ці вибухи сталися в багатоквартирних, житлових, спальних районах. Крім цього, ракета поцілила у багатоповерхівку, яка розташована в самому центрі міста Харкова. Дуже багато накоїв російський агресор – дуже багато вибитих вікон, і потрібно буде відселяти людей, бо багато руйнацій», – зазначив Терехов.

«За сьогодні різні ступені поранення отримали 18 людей, серед яких, на жаль, троє дітей. Завалів, на щастя, немає, бо ракета поцілила в 10-й поверх, між 10-м і 11-м поверхом, де, на щастя, не було людей. Немає ніяких завалів, але конструкція дуже серйозно постраждала», – повідомив Терехов.

За словами мера, Харків готовий приймати людей, які евакуюються з тих районів Харківської області, де йдуть дуже активні бої.

«Крім цього, я провів перемовини з мером Одеси, і він теж погодився приймати людей, якщо вони прийдуть. І, можливо, ще люди будуть бажати приїхати до Одеси і розміститися там», – розповів Терехов.

Стосовно настроїв харків’ян, Терехов заявив, що люди не виїжджають з міста, і він не бачить масового відтоку. Немає також і паніки у місті.

Нагадаємо, перша серія вибухів пролунала в Харкові близько 16:10, а за кілька хвилин було чутно ще один вибух. Про пуски ворожих КАБів попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Мер Ігор Терехов повідомив, що одне з влучань у Харкові зафіксоване в десятий поверх багатоповерхового житлового будинку, пожежі немає. Другий “приліт” припав по гаражах — близько десяти з них горять. Також пошкоджена багатоповерхівка. За попередніми даними облуправління Нацполіції, близько 16:10 військові РФ завдали ударів по Шевченківському району керованими авіабомбами. За даними Синєгубова, постраждали 17 людей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 19:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона сообщил, что эвакуированных жителей из северных районов Харьковской области, согласился принимать у себя градоначальник Одессы.".