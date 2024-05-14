Жителей районов Харьковщины, где идут бои, готовы принимать в Одессе – Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона сообщил, что эвакуированных жителей из северных районов Харьковской области, согласился принимать у себя градоначальник Одессы.
«У нас на сегодня прозвучало 7 взрывов, начиная с утра. И все эти взрывы произошли в многоквартирных, жилых, спальных районах. Кроме того, ракета попала в многоэтажку, расположенную в самом центре города Харькова. Очень много натворил российский агрессор – очень много выбитых окон, и нужно будет отселять людей, потому что много разрушений», — отметил Терехов.
«За сегодня разные степени ранения получили 18 человек, среди которых, к сожалению, трое детей. Завалов, к счастью, нет, потому что ракета попала в 10-й этаж, между 10-м и 11-м этажом, где, к счастью, не было людей. Нет никаких завалов, но конструкция очень серьезно пострадала», – сообщил Терехов.
По словам мэра, Харьков готов принимать людей, которые эвакуируются из районов Харьковской области, где идут бои.
«Кроме этого я провел переговоры с мэром Одессы, и он тоже согласился принимать людей, если они приедут. И, возможно, еще люди будут желать приехать в Одессу и разместиться там», – рассказал Терехов.
Относительно настроений харьковчан Терехов заявил, что люди не уезжают из города, и он не видит массовый отток. Нет и паники в городе.
Напомним, первая серия взрывов прогремела в Харькове около 16:10, а спустя несколько минут был слышен еще один взрыв. О пусках вражеских КАБов предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Мэр Игорь Терехов сообщил, что одно из попаданий в Харькове зафиксировано в десятый этаж многоэтажного жилого дома, пожара нет. Второй «прилет» пришелся по гаражам — около десяти из них горели. Также повреждена многоэтажка. По предварительным данным облуправления Нацполиции, около 16:10 военные РФ нанесли удары по Шевченковскому району управляемыми авиабомбами. По данным Синегубова, пострадали 17 человек.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: беженцы, Игорь Терехов, мэр, Одесса, удары, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 19:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона сообщил, что эвакуированных жителей из северных районов Харьковской области, согласился принимать у себя градоначальник Одессы.".