Головні новини Харкова 16 липня: як минула ніч, наслідки обстрілів
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:45
Пошкоджені будинки, горів ліс, двоє постраждалих – Тимошко про обстріли
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки ударів армії РФ по цивільних у регіоні.
Найтяжчими стали наслідки обстрілу села Кіндрашівка.
“15 липня військові рф, порушуючи закони та звичаї війни, завдали удари керованими авіабомбами. Постраждали двоє цивільних мешканців. Пошкоджено шість приватних будинків”, – поінформував Тимошко.
УМПБ Д-30 росіяни вдарили по селищу Білий Колодязь у Вовчанській громаді. Там пошкоджені два будинки та господарча споруда.
Руські Тишки обстріляли з мінометів, там пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. По Новоплатонівці вдарили з РСЗВ, пошкоджено житловий будинок. У Куп’янську внаслідок обстрілу загорівся ліс.
07:00
Вночі на Харківщині літали “шахеди”
Ніч у Харківській області знову пройшла в стані практично безперервної тривоги. Її оголосили ще з вечора – о 20:08. Спершу попереджали про активність російської тактичної авіації. Слідом у небі над регіоном з’явилися “шахеди”. Про рух, ймовірно, ударних БПЛА з Донецької області в бік Ізюма Повітряні сили ЗСУ попередили о 23:30.
Після опівночі ПС ЗСУ доповнили: безпілотники рухаються територією Харківської області в бік Полтавської.
Більше про активність “шахедів” у небі Харківщини не повідомляли. О 00:55 пролунав відбій тривоги. Але о 01:04 її відновили, не повідомляючи додатково про причини. Ця тривога є актуальною і станом на 07:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 07:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".