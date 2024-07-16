Головні новини Харкова 16 липня: як минула ніч, наслідки обстрілів

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:45

Пошкоджені будинки, горів ліс, двоє постраждалих – Тимошко про обстріли

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки ударів армії РФ по цивільних у регіоні.

Найтяжчими стали наслідки обстрілу села Кіндрашівка.

“15 липня військові рф, порушуючи закони та звичаї війни, завдали удари керованими авіабомбами. Постраждали двоє цивільних мешканців. Пошкоджено шість приватних будинків”, – поінформував Тимошко.

УМПБ Д-30 росіяни вдарили по селищу Білий Колодязь у Вовчанській громаді. Там пошкоджені два будинки та господарча споруда.

Руські Тишки обстріляли з мінометів, там пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. По Новоплатонівці вдарили з РСЗВ, пошкоджено житловий будинок. У Куп’янську внаслідок обстрілу загорівся ліс.

07:00

Вночі на Харківщині літали “шахеди”

Ніч у Харківській області знову пройшла в стані практично безперервної тривоги. Її оголосили ще з вечора – о 20:08. Спершу попереджали про активність російської тактичної авіації. Слідом у небі над регіоном з’явилися “шахеди”. Про рух, ймовірно, ударних БПЛА з Донецької області в бік Ізюма Повітряні сили ЗСУ попередили о 23:30.

Після опівночі ПС ЗСУ доповнили: безпілотники рухаються територією Харківської області в бік Полтавської.

Більше про активність “шахедів” у небі Харківщини не повідомляли. О 00:55 пролунав відбій тривоги. Але о 01:04 її відновили, не повідомляючи додатково про причини. Ця тривога є актуальною і станом на 07:00.