Главные новости Харькова 16 июля: как прошла ночь, последствия обстрелов
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:45
Повреждены жилые дома, горел лес, двое пострадавших — Тимошко об обстрелах
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях ударов армии РФ по гражданским в регионе.
Наиболее тяжелыми стали последствия обстрела села Кондрашовка.
«15 июля военные рф, нарушая законы и обычаи войны, нанесли удары управляемыми авиабомбами. Пострадали два гражданских жителя. Повреждены шесть частных домов», — проинформировал Тимошко.
УМПБ Д-30 россияне ударили по поселку Белый Колодец в Волчанской громаде. Там повреждены два дома и хозяйственное сооружение.
Русские Тишки обстреляли из минометов, там повреждены жилые дома и хозпостройки. По Новоплатоновке ударили из РСЗО, поврежден жилой дом. В Купянске из-за обстрелов загорелся лес
07:00
Ночью на Харьковщине летали «шахеды»
Ночь в Харьковской области вновь прошла в состоянии практически беспрерывной тревоги. Ее объявили еще с вечера — в 20:08. Вначале предупреждали об активности российской тактической авиации. Следом в небе над регионом появились «шахеды». О движении, вероятно, ударных БПЛА из Донецкой области в сторону Изюма Воздушные силы ВСУ предупредили в 23:30.
После полуночи ВС ВСУ дополнили: беспилотники двигаются по территории Харьковской области в сторону Полтавской.
Больше об активности «шахедов» в небе Харьковщины не сообщали. В 00:55 прозвучал отбой тревоги. Но в 01:04 ее возобновили, не сообщая дополнительно о причинах. Эта тревога актуальна и по состоянию на 07:00.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 07:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".