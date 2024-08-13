Live
  • Вт 13.08.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.11

Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов

Події 08:40   13.08.2024
Вікторія Яковенко
Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов скриншот

Вчора, 12 серпня, армія РФ активно обстрілювала Богодухівський район. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів є постраждалі.

«18:30 Богодухівський р-н, село Заброди. Внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка 49 років. 18:41 село Москаленки – внаслідок обстрілу горіла зруйнована господарча споруда та паркан. 18:41 місто Богодухів, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджені скління вікон та покрівлі 23 приватних будинків. Постраждала 75-річна жінка, а також у 4 дітей віком від кількох місяців до 11 років діагностували гостру реакцію на стрес. 19:26 місто Богодухів, за межами Гутянського лісництва внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка», – зазначив Синєгубов.

Крім цього, у Вовчанську внаслідок влучання FPV-дрона постраждав 72-річний чоловік. Також під ворожими ударами були Піски-Радьківські, Кіндрашівка, а вже вранці – Золочів.

Читайте також: Росіяни вдарили ракетою Північної Кореї по Богодухову на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сьогодні 13 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 13 серпня: яке свято та день в історії
13.08.2024, 06:00
У Дергачах вандали пошкодили будівлю ліцею і залишили купу сміття (фото)
У Дергачах вандали пошкодили будівлю ліцею і залишили купу сміття (фото)
13.08.2024, 09:42
Масований ракетний обстріл Богодухівщини: постраждали сім людей
Масований ракетний обстріл Богодухівщини: постраждали сім людей
13.08.2024, 09:08
Головні новини Харкова 13.08: бої в області, діти постраждали від обстрілів
Головні новини Харкова 13.08: бої в області, діти постраждали від обстрілів
13.08.2024, 09:12
Полярне сяйво та Персеїди спостерігали вночі у Харкові (фото, видео)
Полярне сяйво та Персеїди спостерігали вночі у Харкові (фото, видео)
13.08.2024, 07:36
Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов
Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов
13.08.2024, 08:40

Новини за темою:

08:40
Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов
22:09
Росіяни вдарили ракетою Північної Кореї по Богодухову на Харківщині
08:04
ЗС РФ планували наступати на Харків із чотирьох напрямків, що зараз – Мусієнко
14:19
Мусієнко оцінив ризики розширення наступу військ РФ на Золочів і Богодухів
13:31
У Богодухові відкрили перший супермаркет “Рулька”

Ви читали новину: «Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 08:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 12 серпня, армія РФ активно обстрілювала Богодухівський район. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів є постраждалі.".