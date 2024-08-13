Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов

Вчора, 12 серпня, армія РФ активно обстрілювала Богодухівський район. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів є постраждалі.

«18:30 Богодухівський р-н, село Заброди. Внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка 49 років. 18:41 село Москаленки – внаслідок обстрілу горіла зруйнована господарча споруда та паркан. 18:41 місто Богодухів, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджені скління вікон та покрівлі 23 приватних будинків. Постраждала 75-річна жінка, а також у 4 дітей віком від кількох місяців до 11 років діагностували гостру реакцію на стрес. 19:26 місто Богодухів, за межами Гутянського лісництва внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка», – зазначив Синєгубов.

Крім цього, у Вовчанську внаслідок влучання FPV-дрона постраждав 72-річний чоловік. Також під ворожими ударами були Піски-Радьківські, Кіндрашівка, а вже вранці – Золочів.

Читайте також: Росіяни вдарили ракетою Північної Кореї по Богодухову на Харківщині