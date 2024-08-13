Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов
Вчора, 12 серпня, армія РФ активно обстрілювала Богодухівський район. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів є постраждалі.
«18:30 Богодухівський р-н, село Заброди. Внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка 49 років. 18:41 село Москаленки – внаслідок обстрілу горіла зруйнована господарча споруда та паркан. 18:41 місто Богодухів, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджені скління вікон та покрівлі 23 приватних будинків. Постраждала 75-річна жінка, а також у 4 дітей віком від кількох місяців до 11 років діагностували гостру реакцію на стрес. 19:26 місто Богодухів, за межами Гутянського лісництва внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка», – зазначив Синєгубов.
Крім цього, у Вовчанську внаслідок влучання FPV-дрона постраждав 72-річний чоловік. Також під ворожими ударами були Піски-Радьківські, Кіндрашівка, а вже вранці – Золочів.
Читайте також: Росіяни вдарили ракетою Північної Кореї по Богодухову на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Богодухов, діти, обстріл, пострадали, сінєгубов, удар, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чотири дитини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 08:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 12 серпня, армія РФ активно обстрілювала Богодухівський район. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів є постраждалі.".