Четыре ребенка пострадали в результате обстрелов Харьковщины – Синегубов
Вчера, 12 августа, армия РФ активно обстреливала Богодуховский район. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате ударов есть пострадавшие.
«18:30 Богодуховский р-н, село Заброды. В результате ракетных обстрелов пострадала женщина 49 лет. 18:41 село Москаленки — в результате обстрела горела разрушенная хозяйственная постройка и забор. 18:41 город Богодухов, открытая территория. В результате обстрела горела трава. Повреждены остекления окон и кровли 23 частных домов. Пострадала 75-летняя женщина, а также у 4 детей от нескольких месяцев до 11 лет диагностировали острую реакцию на стресс. 19:26 город Богодухов, за пределами Гутянского лесничества в результате обстрела горела хвойная подстилка», — отметил Синегубов.
Кроме этого, в Волчанске в результате попадания FPV-дрона пострадал 72-летний мужчина. Также под вражескими ударами были Пески-Радьковские, Кондрашовка, а уже утром – Золочев.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Богодухов, діти, дети, обстрел, пострадали, синегубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 08:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 12 августа, армия РФ активно обстреливала Богодуховский район. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате ударов есть пострадавшие.".