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Зі злом треба боротися на його території – у ЗСУ відреагували на рактні удари

Події 11:52   05.09.2024
Оксана Горун
Зі злом треба боротися на його території – у ЗСУ відреагували на рактні удари Скриншот

Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ЗСУ Юрій Федоренко в нацмарафоні поділився емоціями та настроями, які панують на передовій після ракетних ударів РФ по Харкову, Полтаві та Львову.

“Російська Федерація протягом всього свого існування недолугого завжди вдавалася до терору, в першу чергу, цивільного населення. Така тактика. Противник намагається залякувати й він відверто каже про те, що українців не вважає за людей. Тому противник робить те, що може. Терор цивільного населення – це одна з невіднятних його складових”, – висловився Федоренко.

Він зазначив, що в захисників України “кров закипає” та мотивація не втрачається ні на мить.

“Ми будемо їх бити стільки, скільки можемо”, – наголосив командир “Ахіллеса”.

При цьому він зазначив, що для ефективного захисту України від російського терору потрібні як засоби ППО, так і можливості для ураження ворога на його території.

Тому ми звертаємось вкотре до міжнародних партнерів із закликом дати додаткові  засоби протиповітряної оборони для України, щоб ми могли закривати своє небо, та дати додатково озброєння та дозволи на застосування високоточної зброї по території Російської Федерації. Зі злом потрібно боротися на його території. Для цього є всі інструменти. Треба лише політична воля“, – сказав Федоренко.

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Нагадаємо, вранці 4 вересня російська ракета вдарила в житловий будинок у Львові. Відомо про сім загиблих, з яких троє – діти. Ще близько пів сотні людей – поранені, 11 – у критичному стані.

У триденній жалобі – Полтава. Там російські ракети 3 вересня вдарили по Інституту зв’язку, де знаходилася велика кількість людей. Загинули щонайменше 49, ще 219 – поранені.

Харків був під постійними російськими ударами кілька днів поспіль, починаючи з 30 серпня. Тоді по місту вдарили російські КАБи, забравши сім життів, близько 100 людей отримали поранення. Удари авіабомбами тривали також 31 серпня, а 1 вересня по місту прилетіли російські ракети. Постраждали 50 людей, один із поранених цим ударом – 21-річний фельдшер харківської “швидкої” Євген Юрко помер у лікарні 3 вересня.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 11:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ЗСУ Юрій Федоренко в нацмарафоні поділився емоціями та настроями, які панують на передовій після ракетних ударів РФ по Харкову, Полтаві та Львову".