Со злом нужно бороться на его территории- в ВСУ отреагировали на рактные удары

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр ВСУ Юрий Федоренко в нацмарафоне поделился эмоциями и настроениями, которые царят на передовой после ракетных ударов РФ по Харькову, Полтаве и Львову.

«Российская Федерация на протяжении всего своего существования бестолкового всегда прибегала к террору, в первую очередь, гражданского населения. Такова тактика. Противник пытается запугивать и он откровенно говорит о том, что украинцев не считает людьми. Поэтому противник делает то, что может. Террор гражданского населения – это одна из неотъемлемых его составляющих», — высказался Федоренко.

Он отметил, что у защитников Украины «кровь закипает» и мотивация не теряется ни на секунду.

«Мы будем их бить столько, сколько можем», — подчеркнул командир «Ахиллеса».

При этом он отметил, что для эффективной защиты Украины от российского террора необходимо как ПВО, так и возможности для поражения врага на его территории.

«Поэтому мы еще раз обращаемся к международным партнерам с призывом дать дополнительные средства противовоздушной обороны для Украины, чтобы мы могли закрывать свое небо, и дать дополнительно вооружение и разрешения на применение высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Со злом нужно бороться на его территории. Для этого есть все инструменты. Нужна только политическая воля», — сказал Федоренко.

Напомним, утром 4 сентября российская ракета ударила в жилой дом во Львове. Известно о семи погибших, из которых трое — дети. Еще около полусотни человек — ранены, 11 — в критическом состоянии.

В трехдневном трауре — Полтава. Там российские ракеты 3 сентября ударили по Институту связи, где находилось большое количество людей. Погибли не менее 49, еще 219 — ранены.

Харьков был под постоянными российскими ударами несколько дней подряд, начиная с 30 августа. Тогда по городу ударили российские КАБы, унеся 7 жизней, около 100 человек получили ранения. Удары авиабомбами продолжались и 31 августа, а 1 сентября по городу прилетели российские ракеты. Пострадали 50 человек, один из раненых этим ударом — 21-летний фельдшер харьковской «скорой» Евгений Юрко умер в больнице 3 сентября.