Чоловіка з собакою врятували з 12 поверху будинку в Харкові, куди влучив КАБ
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що рятувальники визволили чоловіка та пса з 12-поверхівки, що горить. Але люди там ще перебувають під завалами.
“Службовці Державної служби надзвичайних ситуацій врятували чоловіка із собакою з 12-го поверху. Під завалами ще перебувають люди, повністю зруйновані три квартири“, – поінформував начальник ХОВА.
Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку. Кількість постраждалих зросла до 35 осіб. 12 осіб – у лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 17:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що рятувальники визволили чоловіка та пса з 12-поверхівки, що горить. Але люди там ще перебувають під завалами".