Мужчину с собакой спасли с 12-го этажа дома в Харькове, по которому ударил КАБ
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что спасатели вызволили мужчину и пса из горящей 12-этажки. Но люди там еще находятся под завалами.
«Чиновники Государственной службы чрезвычайных ситуаций спасли мужчину с собакой с 12-го этажа. Под завалами еще находятся люди, полностью разрушены три квартиры», — проинформировал начальник ХОВА.
Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Количество пострадавших возросло до 35. 12 человек — в больнице.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 17:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что спасатели вызволили мужчину и пса из горящей 12-этажки. Но люди там еще находятся под завалами".