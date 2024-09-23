Удар біля 16-поверхівки в Харкові: працює пункт, де можна оформити компенсацію

Відсьогодні другий мобільний ЦНАП м. Харкова працює в одному з мікрорайонів Шевченківського району, який вкотре постраждав внаслідок російського обстрілу. Там можна подати заяву на отримання компенсації за пошкоджене майно за програмою “єВідновлення”.

У перший день цей пункт відвідали 299 мешканців району, повідомляють у пресслужбі міськради та нагадують, що при собі заявникам необхідно мати:

– паспорт та РНОКПП;

– номер документа, що підтверджує пільгову категорію (у разі її наявності);

– електронну пошту;

– відкриту банківську картку “єВідновлення”;

– документи права власності на житло, яке повинно бути зареєстроване в ДРРП;

– якщо заяву подає уповноважена особа – має бути довіреність на виконання правочину.



Фото: Харківська міськрада

У разі відсутності житла у Державному реєстрі прав на нерухоме майно у пункті заявника приймуть фахівці департаменту реєстрації міськради. Також на місці можна отримати правову допомогу від представників БФ «Право на захист» та консультацію працівника департаменту ЖКГ міськради.



Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, близько 23:00 21 вересня у Харкові пролунали вибухи. Одна з ворожих бомб, попередньо ФАБ-250, впала за кілька метрів від 16-поверхівки на Олексіївці. З неї евакуювали понад 80 мешканців. 21 особа постраждала, вісьмох ушпиталили, двох з них – 17-річного хлопця та жінку – у тяжкому стані. Загалом пошкодження отримали 18 житлових будинків, була вибита понад тисяча вікон. Мер Ігор Терехов запевнив, що попри дуже серйозні руйнування 16-поверхівку намагатимуться відновити якнайшвидше.



Фото: Харківська міськрада