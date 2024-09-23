Удар біля 16-поверхівки в Харкові: працює пункт, де можна оформити компенсацію
Відсьогодні другий мобільний ЦНАП м. Харкова працює в одному з мікрорайонів Шевченківського району, який вкотре постраждав внаслідок російського обстрілу. Там можна подати заяву на отримання компенсації за пошкоджене майно за програмою “єВідновлення”.
У перший день цей пункт відвідали 299 мешканців району, повідомляють у пресслужбі міськради та нагадують, що при собі заявникам необхідно мати:
– паспорт та РНОКПП;
– номер документа, що підтверджує пільгову категорію (у разі її наявності);
– електронну пошту;
– відкриту банківську картку “єВідновлення”;
– документи права власності на житло, яке повинно бути зареєстроване в ДРРП;
– якщо заяву подає уповноважена особа – має бути довіреність на виконання правочину.
Фото: Харківська міськрада
У разі відсутності житла у Державному реєстрі прав на нерухоме майно у пункті заявника приймуть фахівці департаменту реєстрації міськради. Також на місці можна отримати правову допомогу від представників БФ «Право на захист» та консультацію працівника департаменту ЖКГ міськради.
Фото: Харківська міськрада
Нагадаємо, близько 23:00 21 вересня у Харкові пролунали вибухи. Одна з ворожих бомб, попередньо ФАБ-250, впала за кілька метрів від 16-поверхівки на Олексіївці. З неї евакуювали понад 80 мешканців. 21 особа постраждала, вісьмох ушпиталили, двох з них – 17-річного хлопця та жінку – у тяжкому стані. Загалом пошкодження отримали 18 житлових будинків, була вибита понад тисяча вікон. Мер Ігор Терехов запевнив, що попри дуже серйозні руйнування 16-поверхівку намагатимуться відновити якнайшвидше.
Фото: Харківська міськрада
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: компенсация, цнап, Шевченковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 20:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні другий мобільний ЦНАП м. Харкова працює в одному з мікрорайонів Шевченківського району, який вкотре постраждав внаслідок російського обстрілу. Там можна подати заяву на отримання компенсації за пошкоджене майно за програмою “єВідновлення”.".