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«Прилет» у 16-этажки в Харькове: открыли пункт, где можно оформить компенсацию

Общество 20:30   23.09.2024
Елена Нагорная
«Прилет» у 16-этажки в Харькове: открыли пункт, где можно оформить компенсацию Фото: Харьковский горсовет

С сегодняшнего дня второй мобильный ЦПАУ г. Харькова работает в одном из микрорайонов Шевченковского района, который в очередной раз пострадал в результате обстрела. Там можно подать заявление на получение компенсации за поврежденное имущество по программе «єВідновлення».

В первый день этот пункт посетили 299 жителей района, сообщают в пресс-службе горсовета и напоминают, что при себе заявителям необходимо иметь:

— паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
— номер документа, подтверждающего льготную категорию (в случае ее наличия);
— электронную почту;
— открытую банковскую карточку «єВідновлення»;
— документы права собственности на жилье, которое должно быть зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;
— если заявление подает уполномоченное лицо — должна быть доверенность на выполнение сделки.


Фото: Харьковский горсовет

В случае отсутствия жилья в Государственном реестре прав на недвижимое имущество в пункте заявителя примут специалисты департамента регистрации горсовета. Также на месте можно получить правовую помощь от представителей БФ «Право на защиту» и консультацию сотрудника департамента ЖКХ.


Фото: Харьковский горсовет

Напомним, около 23:00 21 сентября в Харькове прогремели взрывы. Одна из вражеских бомб, предварительно ФАБ-250, упала в нескольких метрах от 16-этажки на Алексеевке. Из нее эвакуировали более 80 жильцов. 21 человек пострадал, восьмерых госпитализировали, двоих из них — 17-летнего парня и женщину — в тяжелом состоянии. Всего повреждения получили 18 жилых домов, было выбито более тысячи окон. Мэр Игорь Терехов заверил, что несмотря на очень серьезные разрушения 16-этажку постараются восстановить как можно быстрее.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 20:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сегодняшнего дня второй мобильный ЦПАУ г. Харькова работает в одном из микрорайонов Шевченковского района, который в очередной раз пострадал в результате обстрела. Там можно подать заявление на получение компенсации за поврежденное имущество.".