Фізрука з Харкова, підозрюваного у зґвалтуванні хлопчиків, відправили в СІЗО

Колишньому вчителю фізкультури з Харкова, якого підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні підлітків, обрали запобіжний захід.

Підозрюваного відправили у СІЗО на 60 діб (до 26 листопада) без визначення розміру застави, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, за даними Харківської обласної прокуратури, у 2018-2021 роках підозрюваний працював вчителем фізичної культури у різних навчальних закладах Харкова. Правоохоронці встановили, що протягом цього періоду він чинив сексуальні дії стосовно школярів. Потерпілими стали троє хлопчиків віком 11-13 років. Як розповів начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, жертва підозрюваного розповів про події 7-річної давнини тільки у Латвії, після того, як пройшов психологічну терапію.