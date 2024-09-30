Физрука из Харькова, подозреваемого в изнасиловании детей, отправили в СИЗО
Бывшему учителю физкультуры из Харькова, подозреваемому в развращении и изнасиловании подростков, избрали меру пресечения.
Подозреваемого отправили в СИЗО на 60 суток (до 26 ноября) без определения размера залога, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Напомним, по данным Харьковской облспрокуратуры, в 2018-2021 годах подозреваемый работал учителем физической культуры в различных учебных заведениях Харькова. Правоохранители установили, что в течение этого периода он совершал сексуальные действия в отношении школьников. Пострадавшими стали три мальчика в возрасте 11-13 лет. Как рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, жертва подозреваемого рассказал о событиях 7-летней давности только в Латвии, после того как прошел психологическую терапию.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, изнасилование, прокуратура, СИЗО, физрук, Харьков, школа;
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшему учителю физкультуры из Харькова, подозреваемому в развращении и изнасиловании подростков, избрали меру пресечения.".