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Физрука из Харькова, подозреваемого в изнасиловании детей, отправили в СИЗО

Общество 12:33   30.09.2024
Виктория Яковенко
Физрука из Харькова, подозреваемого в изнасиловании детей, отправили в СИЗО Фото: Харьковская областная прокуратура

Бывшему учителю физкультуры из Харькова, подозреваемому в развращении и изнасиловании подростков, избрали меру пресечения.

Подозреваемого отправили в СИЗО на 60 суток (до 26 ноября) без определения размера залога, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, по данным Харьковской облспрокуратуры, в 2018-2021 годах подозреваемый работал учителем физической культуры в различных учебных заведениях Харькова. Правоохранители установили, что в течение этого периода он совершал сексуальные действия в отношении школьников. Пострадавшими стали три мальчика в возрасте 11-13 лет. Как рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, жертва подозреваемого рассказал о событиях 7-летней давности только в Латвии, после того как прошел психологическую терапию.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 12:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшему учителю физкультуры из Харькова, подозреваемому в развращении и изнасиловании подростков, избрали меру пресечения.".