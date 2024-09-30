Физрука из Харькова, подозреваемого в изнасиловании детей, отправили в СИЗО

Бывшему учителю физкультуры из Харькова, подозреваемому в развращении и изнасиловании подростков, избрали меру пресечения.

Подозреваемого отправили в СИЗО на 60 суток (до 26 ноября) без определения размера залога, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, по данным Харьковской облспрокуратуры, в 2018-2021 годах подозреваемый работал учителем физической культуры в различных учебных заведениях Харькова. Правоохранители установили, что в течение этого периода он совершал сексуальные действия в отношении школьников. Пострадавшими стали три мальчика в возрасте 11-13 лет. Как рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, жертва подозреваемого рассказал о событиях 7-летней давности только в Латвии, после того как прошел психологическую терапию.