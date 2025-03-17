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П’ять боїв тривають зараз на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:46   17.03.2025
Оксана Якушко
П’ять боїв тривають зараз на Харківщині – Генштаб ЗСУ

У Харківському напрямку росіяни тричі штурмували позиції українських підрозділів біля Кам’янки та Західного, повідомив Генштаб ЗСУ.

Два бої тривають досі.

На Куп’янському напрямку росіяни п’ять разів атакували біля Петропавлівки, Кругляківки та Богуславки. Три бої ще продовжуються.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 17:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских подразделений у Каменки и Западного, сообщил Генштаб ВСУ.".