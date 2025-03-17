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Три боя продолжаются сейчас на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Фронт 17:46   17.03.2025
Оксана Якушко
Три боя продолжаются сейчас на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских подразделений у Каменки и Западного, сообщил Генштаб ВСУ.

Два боя продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении россияне пять раз атаковали у Петропавловки, Кругляковки и Богуславки. Три боя еще продолжаются.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 17:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских подразделений у Каменки и Западного, сообщил Генштаб ВСУ.".