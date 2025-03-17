Три боя продолжаются сейчас на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
В Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских подразделений у Каменки и Западного, сообщил Генштаб ВСУ.
Два боя продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении россияне пять раз атаковали у Петропавловки, Кругляковки и Богуславки. Три боя еще продолжаются.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 17:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских подразделений у Каменки и Западного, сообщил Генштаб ВСУ.".