Три боя продолжаются сейчас на Харьковщине – Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских подразделений у Каменки и Западного, сообщил Генштаб ВСУ.

Два боя продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении россияне пять раз атаковали у Петропавловки, Кругляковки и Богуславки. Три боя еще продолжаются.