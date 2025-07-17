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Спека, дощі, місцями шквали: прогноз погоди в Харкові та області на 18 липня

Погода 19:05   17.07.2025
Олена Нагорна
Спека, дощі, місцями шквали: прогноз погоди в Харкові та області на 18 липня

У п’ятницю, 18 липня, вночі у Харкові та області прогнозують короткочасний дощ, слабкий туман. Вдень також невеликий короткочасний дощ, гроза. По регіону – ще й шквали до 15 – 20 м/с.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, вдень – від 28 до 30, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 15 до 20 градусів, денна – від 25 до 30, місцями 33 – 35.

У Регіональному центрі з гідрометеорології раніше попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 18 липня.

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Нагадаємо, увечері 12 липня Харківщину накрили потужна злива та шквальний вітер. Частина Харкова та низка населених пунктів області залишилися без світла. Через негоду загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали, зокрема семирічна дівчинка. Пізніше у мерії поінформували: у Харкові нарахували майже 1,2 тис. повалених дерев і стільки ж гілок.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 19:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 18 липня, вночі у Харкові та області прогнозують короткочасний дощ, слабкий туман. Вдень також невеликий короткочасний дощ, гроза.".