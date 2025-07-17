Жара, дожди, местами шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 18 июля
В пятницу, 18 июля, ночью в Харькове и области прогнозируют кратковременный дождь, слабый туман. Днем также небольшой кратковременный дождь, гроза. По региону — еще и шквалы до 15 — 20 м/с.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — от 28 до 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 15 до 20 градусов, дневная — от 25 до 30, местами 33 — 35.
В Региональном центре по гидрометеорологии ранее предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 июля.
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Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Позже в мэрии проинформировали: в Харькове насчитали почти 1,2 тысячи поваленных деревьев и столько же ветвей.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 19:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 18 июля, ночью в Харькове и области прогнозируют кратковременный дождь, слабый туман. Днем также небольшой кратковременный дождь, гроза.".