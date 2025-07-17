Опасную погоду прогнозируют в пятницу в Харькове и области
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 июля.
По данным синоптиков, ожидаются гроза и местами шквал, 15 – 20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — отметили в гидрометцентре.
Напомним, сегодня, 17 июля, в Харькове и области снова будет опасная погода. Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал штормовое предупреждение.
Вечером 12 июля Харьковская область уже пережила серьезную бурю. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удар стихии был мощнее, чем в 1995 году, когда случилась авария на Диканевских очистных сооружениях. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Позже в мэрии подсчитали: в Харькове упало почти 1,2 тысячи деревьев и столько же веток. Вечером 15 июля глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики завершили ликвидацию последствий урагана — всем жителям вернули свет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроза, новости Харькова, опасная погода, прогноз, синоптики;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 13:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 июля.".