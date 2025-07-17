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Небезпечну погоду прогнозують у п’ятницю в Харкові та області

Суспільство 13:33   17.07.2025
Вікторія Яковенко
Небезпечну погоду прогнозують у п’ятницю в Харкові та області

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 18 липня.

За даними синоптиків, очікуються гроза та місцями шквал, 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними», – зазначили у гідрометцентрі.

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, в Харкові та області знову буде небезпечна погода. Регіональний центр з гідрометеорології опублікував штормове попередження.

Увечері 12 липня  Харківська область вже пережила серйозну бурю. Мер Харкова Ігор Терехов  заявив, що удар стихії був потужнішим, ніж у 1995 році, коли сталася аварія на Диканівських очисних спорудах. Через негоду загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали, зокрема семирічна дівчинка. Частина Харкова та низка населених пунктів області залишилися без світла. Пізніше в мерії підрахували: у Харкові впало майже 1,2 тисячі дерев та стільки ж гілок. Увечері 15 липня голова ХОВА Олег Синєгубов  повідомив, що енергетики завершили ліквідацію наслідків буревію – всім жителям повернули світло.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 13:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 18 липня.".