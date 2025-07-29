ОТУВ “Харків”: 11 разів намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Про те, як минула доба на Південно-Слобожанському напрямку, розповіли в ОТУВ “Харків”.
Зокрема, за інформацією українських захисників, ЗС РФ намагалася прорвати оборону українських захисників 11 разів.
“Минулої доби російські окупанти нанесли: 3 авіаційні удари із застосуванням 4 КАБ і 1 НАР, здійснили 545 обстрілів позицій наших військ, з них 148 ударів дронами-камікадзе”, – пишуть СОУ.
За добу окупанти втратили 64 військових, 24 з них – убиті.
Також, на Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ знищили 120 одиниць озброєння та військової техніки: два танки,
дві артсистеми, 17 автомобілів, 93 БпЛА, 99 укриттів для особового складу, три стартові позиції запуску БпЛА, місце зберігання БП.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 11:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як минула доба на Південно-Слобожанському напрямку, розповіли в ОТУВ “Харків”.".