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ОТУВ “Харків”: 11 разів намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова

Україна 11:57   29.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: 11 разів намагалися прорватися росіяни на півночі від Харкова Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Про те, як минула доба на Південно-Слобожанському напрямку, розповіли в ОТУВ “Харків”.

Зокрема, за інформацією українських захисників, ЗС РФ намагалася прорвати оборону українських захисників 11 разів.

“Минулої доби російські окупанти нанесли: 3 авіаційні удари із застосуванням 4 КАБ і 1 НАР, здійснили 545 обстрілів позицій наших військ, з них 148 ударів дронами-камікадзе”, – пишуть СОУ.

За добу окупанти втратили 64 військових, 24 з них – убиті.

Також, на Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ знищили 120 одиниць озброєння та військової техніки: два танки,
дві артсистеми, 17 автомобілів, 93 БпЛА, 99 укриттів для особового складу, три стартові позиції запуску БпЛА, місце зберігання БП.

Читайте також: Бої на Харківщині: де намагався прорватися ворог – інформація Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як минула доба на Південно-Слобожанському напрямку, розповіли в ОТУВ “Харків”.".