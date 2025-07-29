ОТГВ «Харьков»: 11 раз пытались прорваться россияне на севере от Харькова

О том, как прошли сутки на Южно-Слобожанском направлении, рассказали в ОТГВ «Харьков».

В частности, по информации украинских защитников, ВС РФ пытались прорвать оборону украинских защитников 11 раз.

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 3 авиационных удара с применением 4 КАБ и 1 НАР, совершили 545 обстрелов позиций наших войск, из них 148 ударов дронами-камикадзе», – пишут СОУ.

За сутки оккупанты потеряли 64 военных, 24 из них – убиты.

Также, на Южно-Слобожанском направлении ВСУ уничтожили 120 единиц вооружения и военной техники: два танка,

две артсистемы, 17 автомобилей, 93 БпЛА, 99 укрытий для личного состава, три стартовые позиции запуска БпЛА, место хранения БП.