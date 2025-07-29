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ОТГВ «Харьков»: 11 раз пытались прорваться россияне на севере от Харькова

Украина 11:57   29.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: 11 раз пытались прорваться россияне на севере от Харькова Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О том, как прошли сутки на Южно-Слобожанском направлении, рассказали в ОТГВ «Харьков».

В частности, по информации украинских защитников, ВС РФ пытались прорвать оборону украинских защитников 11 раз.

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 3 авиационных удара с применением 4 КАБ и 1 НАР, совершили 545 обстрелов позиций наших войск, из них 148 ударов дронами-камикадзе», – пишут СОУ.

За сутки оккупанты потеряли 64 военных, 24 из них – убиты.

Также, на Южно-Слобожанском направлении ВСУ уничтожили 120 единиц вооружения и военной техники: два танка,
две артсистемы, 17 автомобилей, 93 БпЛА, 99 укрытий для личного состава, три стартовые позиции запуска БпЛА, место хранения БП.

Читайте также: Бои на Харьковщине: где пытался прорваться враг – информация Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 11:57;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки на Южно-Слобожанском направлении, рассказали в ОТГВ «Харьков».".