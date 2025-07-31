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Двоє постраждалих у місті на Харківщині через удари російськими дронами

Події 21:38   31.07.2025
Оксана Якушко
Двоє постраждалих у місті на Харківщині через удари російськими дронами

Росіяни атакували дронами село Руська Лозова та місто Куп’янськ, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У Куп’янську близько 9:30 FPV-дрон атакував цивільного – 51-річний чоловік отримав поранення. Близько 12:40 місто знову атакував дрон цього ж типу – поранення отримав 54-річний чоловік.

О 17:00 російський БпЛА влучив у приватний житловий будинок у селі Руська Лозова: загорівся дах. Постраждалих немає. Точний тип БпЛА наразі встановлюється.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 21:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували дронами село Руська Лозова та місто Куп’янськ, повідомила Харківська обласна прокуратура.".