Двоє постраждалих у місті на Харківщині через удари російськими дронами
Росіяни атакували дронами село Руська Лозова та місто Куп’янськ, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У Куп’янську близько 9:30 FPV-дрон атакував цивільного – 51-річний чоловік отримав поранення. Близько 12:40 місто знову атакував дрон цього ж типу – поранення отримав 54-річний чоловік.
О 17:00 російський БпЛА влучив у приватний житловий будинок у селі Руська Лозова: загорівся дах. Постраждалих немає. Точний тип БпЛА наразі встановлюється.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, БПЛА, дрон, куп'янск, поранений, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 21:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували дронами село Руська Лозова та місто Куп’янськ, повідомила Харківська обласна прокуратура.".