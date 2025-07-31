Двоє постраждалих у місті на Харківщині через удари російськими дронами

Росіяни атакували дронами село Руська Лозова та місто Куп’янськ, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У Куп’янську близько 9:30 FPV-дрон атакував цивільного – 51-річний чоловік отримав поранення. Близько 12:40 місто знову атакував дрон цього ж типу – поранення отримав 54-річний чоловік.

О 17:00 російський БпЛА влучив у приватний житловий будинок у селі Руська Лозова: загорівся дах. Постраждалих немає. Точний тип БпЛА наразі встановлюється.