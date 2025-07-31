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Двое пострадавших в городе Харьковской области из-за ударов российских дронов

Происшествия 21:38   31.07.2025
Оксана Якушко
Двое пострадавших в городе Харьковской области из-за ударов российских дронов

Россияне атаковали дронами село Русская Лозовая и город Купянск, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В Купянске около 9:30 FPV-дрон атаковал гражданского – 51-летний мужчина получил ранения. Около 12:40 город снова атаковал дрон этого же типа – ранение получил 54-летний мужчина.

В 17:00 российский БпЛА попал в частный жилой дом в селе Русская Лозовая: загорелась крыша. Пострадавших нет. Точный тип БпЛА устанавливают.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 21:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали дронами село Русская Лозовая и город Купянск, сообщила Харьковская областная прокуратура.".