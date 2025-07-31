Двое пострадавших в городе Харьковской области из-за ударов российских дронов

Россияне атаковали дронами село Русская Лозовая и город Купянск, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В Купянске около 9:30 FPV-дрон атаковал гражданского – 51-летний мужчина получил ранения. Около 12:40 город снова атаковал дрон этого же типа – ранение получил 54-летний мужчина.

В 17:00 российский БпЛА попал в частный жилой дом в селе Русская Лозовая: загорелась крыша. Пострадавших нет. Точный тип БпЛА устанавливают.