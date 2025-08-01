Українські військові контратакують на Харківщині – подробиці від ISW

Про ситуацію на фронті на Харківщині поінформували вранці 1 серпня аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так, на Південно-Слобожанському напрямку ситуація залишилася незмінною – росіяни знову намагалися атакувати в районі Вовчанська, але просунутися не змогли. Тим часом на Великобурлуцькому напрямку ЗСУ намагаються вибити окупантів, уточнили аналітики.

“Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід від Великого Бурлука поблизу Хатнього, Зарубинки та Мілового. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Зарубинки”, – передають експерти.

Також ворог намагається прорватися до Куп’янська – поки що марно. Бої на цій ділянці фронту йшли біля Голубівки, Кіндрашівки, Кам’янки, Красного Першого та Колодязного.

На Борівському напрямку бої йшли неподалік Загризового та Ольгівки.