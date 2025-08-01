Украинские военные контратакуют на Харьковщине – подробности от ISW

О ситуации на фронте в Харьковской области проинформировали утром 1 августа аналитики Института изучения войны (ISW).

Так на Южно-Слобожанском направлении ситуация осталась неизменной – россияне вновь пытались атаковать в районе Волчанска, но продвинуться не смогли. Тем временем на Великобурлукском направлении ВСУ пытаются выбить оккупантов, уточнили аналитики.

«Российские войска продолжали наземные атаки северо-восточнее Великого Бурлука вблизи Домашнего, Зарубинки и Мелового. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Зарубинки», – передают аналитики.

Также враг пытается прорваться к Купянску – пока что безуспешно. Бои на этом участке фронта шли в около Голубовки, Кондрашовки, Каменки, Красного Первого и Колодезного.

На Боровском направлении бои шли неподалеку от Загрызово и Ольговки.