Украинские военные контратакуют на Харьковщине – подробности от ISW
О ситуации на фронте в Харьковской области проинформировали утром 1 августа аналитики Института изучения войны (ISW).
Так на Южно-Слобожанском направлении ситуация осталась неизменной – россияне вновь пытались атаковать в районе Волчанска, но продвинуться не смогли. Тем временем на Великобурлукском направлении ВСУ пытаются выбить оккупантов, уточнили аналитики.
«Российские войска продолжали наземные атаки северо-восточнее Великого Бурлука вблизи Домашнего, Зарубинки и Мелового. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Зарубинки», – передают аналитики.
Также враг пытается прорваться к Купянску – пока что безуспешно. Бои на этом участке фронта шли в около Голубовки, Кондрашовки, Каменки, Красного Первого и Колодезного.
На Боровском направлении бои шли неподалеку от Загрызово и Ольговки.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 07:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области проинформировали утром 1 августа аналитики Института изучения войны (ISW).".