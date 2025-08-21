Live
Відрядження за 25 тисяч доларів: підозру за допомогу у втечі отримав чоловік

Події 11:25   21.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підозру отримав 40-річний чоловік, уточнили в облпрокуратурі.

За даними слідства, безробітний мешканець Харкова, який переїхав до обласного центру з м. Старобільськ Луганської області та має статус внутрішньо переміщеної особи, вирішив нажитися на війні. Він запропонував своєму знайомому «послугу» з організації виїзду за кордон та уникнення мобілізації. Фігурант запевнив, що може влаштувати чоловіка на підприємство, яке має статус об’єкта критичної інфраструктури. Це мало стати підставою для бронювання від мобілізації“, – пояснили правоохоронці.

Після чого спочатку чоловік здійснив би пробний виїзд у відрядження за кордон. Він мав повернутися, щоб не викликати у прикордонників підозр. Пізніше замовник планував повторити подорож, але цього разу залишитися в іншій країні назавжди.

“Свої послуги фігурант оцінив у 25 тисяч доларів США. Гроші знайомий мав переказати на криптогаманець. Під час зустрічі «клієнт» продемонстрував кошти, після чого вони пішли до пункту обміну валют, де ділок надав співробітниці реквізити електронного гаманця”, – зазначили у прокуратурі.

Проте правоохоронці затримали підозрюваного.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
