Командировка за 25 тысяч $: подозрение за помощь в побеге получил мужчина
Подозрение получил 40-летний мужчина, уточнили в облпрокуратуре.
«По данным следствия, безработный житель Харькова, переехавший в областной центр из г. Старобельск Луганской области и имеющий статус внутренне перемещенного лица, решил нажиться на войне. Он предложил своему знакомому «услугу» по организации выезда за границу и избеганию мобилизации. Фигурант заверил, что может устроить мужчину на предприятие, имеющее статус объекта критической инфраструктуры. Это должно стать основанием для бронирования от мобилизации», – объяснили правоохранители.
После чего сначала мужчина совершил бы пробный выезд в командировку за границу. Он должен был вернуться, чтобы не вызвать у пограничников подозрений. Позже заказчик планировал повторить поездку, но на этот раз остаться в другой стране навсегда.
«Свои услуги фигурант оценил в 25 тысяч долларов. Деньги знакомый должен был перевести на криптокошелек. Во время встречи «клиент» продемонстрировал средства, после чего они пошли в пункт обмена валют, где делец предоставил сотруднице реквизиты электронного кошелька», – отметили в прокуратуре.
Однако правоохранители задержали подозреваемого.
Читайте также: Сегодня будет перекрыт Клочковский спуск, а трамваи в Харькове изменят маршрут
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задержали, подозрение, прокуратура, уклонист;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Командировка за 25 тысяч $: подозрение за помощь в побеге получил мужчина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 августа 2025 в 11:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение получил 40-летний мужчина, уточнили в облпрокуратуре.".