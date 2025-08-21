Live
Командировка за 25 тысяч $: подозрение за помощь в побеге получил мужчина

Происшествия 11:25   21.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Подозрение получил 40-летний мужчина, уточнили в облпрокуратуре.

«По данным следствия, безработный житель Харькова, переехавший в областной центр из г. Старобельск Луганской области и имеющий статус внутренне перемещенного лица, решил нажиться на войне. Он предложил своему знакомому «услугу» по организации выезда за границу и избеганию мобилизации. Фигурант заверил, что может устроить мужчину на предприятие, имеющее статус объекта критической инфраструктуры. Это должно стать основанием для бронирования от мобилизации», – объяснили правоохранители.

После чего сначала мужчина совершил бы пробный выезд в командировку за границу. Он должен был вернуться, чтобы не вызвать у пограничников подозрений. Позже заказчик планировал повторить поездку, но на этот раз остаться в другой стране навсегда.

«Свои услуги фигурант оценил в 25 тысяч долларов. Деньги знакомый должен был перевести на криптокошелек. Во время встречи «клиент» продемонстрировал средства, после чего они пошли в пункт обмена валют, где делец предоставил сотруднице реквизиты электронного кошелька», – отметили в прокуратуре.

Однако правоохранители задержали подозреваемого.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
