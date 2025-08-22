Live
  • Пт 22.08.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

Новини Харкова — головне за 22 серпня: як минула ніч

Україна 08:23   22.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 22 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:23

Генштаб: 15 разів військові РФ атакували позиції ЗСУ на Харківщині

Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, розповів Генштаб вранці 22 серпня.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Вовчанська та Синельникового.

На Куп’янському – окупанти намагалися наступати п’ять разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Куп’янська”, – уточнили у ГШ. А також поновили дані про втрати ЗС РФ.

07:18

Вночі росіяни били по Чугуївщині – є руйнування

Вночі ворог випустив по Чугуївській громаді БпЛА, повідомила мер міста Галина Мінаєва.

«Цього разу мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила», – зазначила Мінаєва.

Фото: Галина Мінаєва/телеграм

07:07

Атакували БпЛА, КАБи та балістика – що ворог випустив по регіону за ніч

О 22:32 росіяни випустили на Харківщину КАБи, пролунала тривога.

Регіон був “червоним” до 04:32. За цей час над областю встигли політати БпЛА.

Також була загроза балістики.

Згодом безпілотники готувалися атакувати й Харків.

Відбій дали лише вранці о 04:32. Вже за дві хвилини тривогу відновили через ворожі безпілотники. Цього разу тривожно було недовго – о 05.16 пролунав відбій.

Читайте також: Сьогодні 22 серпня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Генштаб: 15 разів військові РФ атакували позиції ЗСУ на Харківщині
Генштаб: 15 разів військові РФ атакували позиції ЗСУ на Харківщині
22.08.2025, 08:15
В ISW проаналізували дані РФ про їхні “перемоги” на трьох напрямках області
В ISW проаналізували дані РФ про їхні “перемоги” на трьох напрямках області
22.08.2025, 07:34
Новини Харкова — головне за 22 серпня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 22 серпня: як минула ніч
22.08.2025, 08:23
Сьогодні 22 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 серпня: яке свято та день в історії
22.08.2025, 06:00
Почесні громадяни Харківщини затверджені, на черзі – Харкова: хто вони
Почесні громадяни Харківщини затверджені, на черзі – Харкова: хто вони
21.08.2025, 21:34
Операція «Павутина» зробила кілерів безробітними – Ярославський
Операція «Павутина» зробила кілерів безробітними – Ярославський
21.08.2025, 21:22

Новини за темою:

21:48
Новини Харкова — головне за 21 серпня: фронт, коронавірус, концерти в метро
22:02
Новини Харкова — головне 20 серпня: удари, нові концепції відновлення
23:31
Новини Харкова — головне за 17 серпня: удари КАБом та балістикою
21:02
Новини Харкова — головне за 16 серпня: ДТП, напад на ТЦК та дільничного
22:20
Новини Харкова — головне 15 серпня: скоротили комендантську годину

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 22 серпня: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2025 в 08:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".