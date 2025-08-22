Новини Харкова — головне за 22 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:23

Генштаб: 15 разів військові РФ атакували позиції ЗСУ на Харківщині

Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, розповів Генштаб вранці 22 серпня.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Вовчанська та Синельникового.

На Куп’янському – окупанти намагалися наступати п’ять разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Куп’янська”, – уточнили у ГШ. А також поновили дані про втрати ЗС РФ.

07:18

Вночі росіяни били по Чугуївщині – є руйнування

Вночі ворог випустив по Чугуївській громаді БпЛА, повідомила мер міста Галина Мінаєва.

«Цього разу мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила», – зазначила Мінаєва.

07:07

Атакували БпЛА, КАБи та балістика – що ворог випустив по регіону за ніч

О 22:32 росіяни випустили на Харківщину КАБи, пролунала тривога.

Регіон був “червоним” до 04:32. За цей час над областю встигли політати БпЛА.

Також була загроза балістики.

Згодом безпілотники готувалися атакувати й Харків.

Відбій дали лише вранці о 04:32. Вже за дві хвилини тривогу відновили через ворожі безпілотники. Цього разу тривожно було недовго – о 05.16 пролунав відбій.