Новости Харькова — главное за 22 августа: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:23
Генштаб: 15 раз военные РФ атаковали позиции ВСУ на Харьковщине
О том, где шли бои в течение суток в Харьковской области, рассказал Генштаб утром 22 августа.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Волчанска и Синельниково.
На Купянском – оккупанты пытались наступать пять раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Купянска», – уточнили в ГШ. А также обновили данные о потерях ВС РФ.
07:18
Ночью россияне били по Чугуевщине – есть разрушения
Ночью враг выпустил по Чугуевской громаде БпЛА, сообщила мэр города Галина Минаева.
«На этот раз мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала», – отметила Минаева.
07:07
Атаковали БпЛА, КАБы и баллистика — что враг выпустил по региону за ночь
В 22:32 россияне выпустили на Харьковщину КАБы, прозвучала тревога.
Регион был «красным» до 04:32. За это время над областью успели полетать БпЛА.
Также была угроза баллистики.
Позже беспилотники готовились атаковать и Харьков.
Отбой дали только утром, в 04:32. Уже через две минуты тревогу возобновили из-за вражеских беспилотников. На этот раз тревожно было недолго – в 05:16 прозвучал отбой.
Новости по теме:
