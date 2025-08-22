Live
  • Пт 22.08.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

Новости Харькова — главное за 22 августа: как прошла ночь

Украина 08:23   22.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 22 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:23

Генштаб: 15 раз военные РФ атаковали позиции ВСУ на Харьковщине

О том, где шли бои в течение суток в Харьковской области, рассказал Генштаб утром 22 августа.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Волчанска и Синельниково.

На Купянском – оккупанты пытались наступать пять раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Купянска», – уточнили в ГШ. А также обновили данные о потерях ВС РФ.

07:18

Ночью россияне били по Чугуевщине – есть разрушения

Ночью враг выпустил по Чугуевской громаде БпЛА, сообщила мэр города Галина Минаева.

«На этот раз мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала», – отметила Минаева.

Обстрел Чугуева 22 августа 2025
Фото: Галина Минаева/Telegram

07:07

Атаковали БпЛА, КАБы и баллистика — что враг выпустил по региону за ночь

В 22:32 россияне выпустили на Харьковщину КАБы, прозвучала тревога.

Регион был «красным» до 04:32. За это время над областью успели полетать БпЛА.

Также была угроза баллистики.

Позже беспилотники готовились атаковать и Харьков.

Отбой дали только утром, в 04:32. Уже через две минуты тревогу возобновили из-за вражеских беспилотников. На этот раз тревожно было недолго – в 05:16 прозвучал отбой.

Читайте также: Сегодня 22 августа: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов собирает депутатов, чтобы рассмотреть вопрос обороны Харькова
Терехов собирает депутатов, чтобы рассмотреть вопрос обороны Харькова
21.08.2025, 10:30
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
21.08.2025, 21:34
Новости Харькова — главное за 22 августа: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 22 августа: как прошла ночь
22.08.2025, 08:23
Ночная массированная атака: РФ била по американскому предприятию (обновлено)
Ночная массированная атака: РФ била по американскому предприятию (обновлено)
21.08.2025, 09:58
Опасная погода будет в Харькове и области в пятницу: чего ожидать
Опасная погода будет в Харькове и области в пятницу: чего ожидать
21.08.2025, 14:12
Генштаб: 15 раз военные РФ атаковали позиции ВСУ на Харьковщине
Генштаб: 15 раз военные РФ атаковали позиции ВСУ на Харьковщине
22.08.2025, 08:15

Новости по теме:

21:48
Новости Харькова — главное за 21 августа: фронт, коронавирус, концерты в метро
22:02
Новости Харькова — главное 20 августа: удары, новые концепции восстановления
23:31
Новости Харькова — главное за 17 августа: удары КАБом и баллистикой
21:02
Новости Харькова — главное за 16 августа: ДТП, нападение на ТЦК и участкового
22:20
Новости Харькова — главное 15 августа: сократили комендантский час

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 22 августа: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 августа 2025 в 08:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".