Новости Харькова — главное за 22 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:23

Генштаб: 15 раз военные РФ атаковали позиции ВСУ на Харьковщине

О том, где шли бои в течение суток в Харьковской области, рассказал Генштаб утром 22 августа.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Волчанска и Синельниково.

На Купянском – оккупанты пытались наступать пять раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Купянска», – уточнили в ГШ. А также обновили данные о потерях ВС РФ.

07:18

Ночью россияне били по Чугуевщине – есть разрушения

Ночью враг выпустил по Чугуевской громаде БпЛА, сообщила мэр города Галина Минаева.

«На этот раз мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала», – отметила Минаева.

07:07

Атаковали БпЛА, КАБы и баллистика — что враг выпустил по региону за ночь

В 22:32 россияне выпустили на Харьковщину КАБы, прозвучала тревога.

Регион был «красным» до 04:32. За это время над областью успели полетать БпЛА.

Также была угроза баллистики.

Позже беспилотники готовились атаковать и Харьков.

Отбой дали только утром, в 04:32. Уже через две минуты тревогу возобновили из-за вражеских беспилотников. На этот раз тревожно было недолго – в 05:16 прозвучал отбой.