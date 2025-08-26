Новини Харкова — головне 26 серпня: росіяни знову наблизилися до Куп’янська

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:24

Генштаб: окупанти активізувались на півночі Харківщини

Про те, де точилися бої в Харківській області, повідомив у зведенні за 26 серпня Генштаб ЗСУ.

На півночі області ворог активізувався та намагався штурмувати позиції ЗСУ 12 разів. Бої йшли біля Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку зафіксували вісім бойових зіткнень.

“Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового“, – уточнили у ГШ.

08:04

ДСНС: ворог ударив по будинку в Боровій – на місці “прильоту” почалася пожежа

Про пожежі, які вирували в регіоні протягом доби, розповіли в ГУ ДСНС України в Харківській області.

За добу в рятувальників було 20 оперативних виїздів, дев’ять із них – на ліквідацію пожеж.

“Увечері ворог завдав удару БпЛА по житловому будинку у селищі Борова Ізюмського району. Внаслідок вибуху горів дах будинку на площі 4 квадратних метрів”, – повідомили у ДСНС.

Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Крім того, піротехніки вилучили та знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів на Харківщині.

07:23

Росіяни просунулися на півночі від Куп’янська – що відомо ISW

У зведенні 26 серпня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що у ворога є успіхи на Куп’янському напрямку.

Внаслідок штурмів ворог зміг захопити території на півночі від Куп’янська, пояснили аналітики.

“24 та 25 серпня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська поблизу Западного та Голубівки та у напрямку Кутьківки й Колодязного; та на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та Кам’янки та у напрямку Дворічанського”, – пишуть в ISW.

Також ворог заявив про свої успіхи на Південно-Слобожанському напрямку на заході від Синельникового та біля Тихого, зазначили експерти. Однак, цю інформацію підтвердити так і не змогли.

Крім того, за інформацією ЗС РФ, СОУ контратакували на лівому березі річки Вовча у Вовчанську.

“Непідтверджені заяви: 24 серпня російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися до Хатнього (на північний схід від Великого Бурлука). 24 та 25 серпня російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного та Хатнього”, – додали в Інститут.