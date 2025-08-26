Новости Харькова — главное 26 августа: россияне вновь приблизились к Купянску
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:24
Генштаб: оккупанты активизировались на севере Харьковщины
О том, где шли бои в Харьковской области, сообщил в сводке за 26 августа Генштаб ВСУ.
На севере области враг активизировался и пытался штурмовать позиции ВСУ 12 раз. Бои шли возле Волчанска и Глубокого.
На Купянском направлении зафиксировали восемь боестолкновений.
«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово», – уточнили в ГШ.
08:04
ГСЧС: враг ударил по дому в Боровой – на месте «прилета» начался пожар
О пожарах, которые бушевали в регионе в течение суток, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
За сутки у спасателей было 20 оперативных выездов, девять из них – на ликвидацию пожаров.
«Вечером враг нанес удар БпЛА по жилому дому в поселке Боровая Изюмского района. В результате взрыва горела крыша дома на площади четыре квадратных метров», – сообщили в ГСЧС.
В результате обстрела пострадавших нет.
Кроме того, пиротехники изъяли и обезвредили 80 взрывоопасных предметов на Харьковщине.
07:23
Россияне продвинулись на севере от Купянска – что известно ISW
В сводке 26 августа в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что у врага есть успехи на Купянском направлении.
В результате штурмов враг смог захватить территории на севере от Купянска, объяснили аналитики.
«24 и 25 августа российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Западного и Голубовки и в направлении Кутьковки и Колодязного; и северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки и Каменки и в направлении Двуречанского», – пишут в ISW.
Также враг заявил о своих успехах на Южно-Слобожанском направлении на западе от Синельниково и около Тихого, отметили эксперты. Однако эту информацию подтвердить так и не смогли.
Кроме того, по информации ВС РФ, СОУ контратаковали на левом берегу реки Волчья в Волчанске.
«Неподтвержденные заявления: 24 августа российский блогер заявил, что российские войска продвинулись к Хатнему (к северо-востоку от Великого Бурлука). 24 и 25 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука близ Амбарного и Хатнего», – добавили в Институте изучения войны.
