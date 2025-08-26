Live
  • Вт 26.08.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.47

Новости Харькова — главное 26 августа: россияне вновь приблизились к Купянску

Украина 08:24   26.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 26 августа: россияне вновь приблизились к Купянску

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:24

Генштаб: оккупанты активизировались на севере Харьковщины

О том, где шли бои в Харьковской области, сообщил в сводке за 26 августа Генштаб ВСУ.

На севере области враг активизировался и пытался штурмовать позиции ВСУ 12 раз. Бои шли возле Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении зафиксировали восемь боестолкновений.

«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово», – уточнили в ГШ.

08:04

ГСЧС: враг ударил по дому в Боровой – на месте «прилета» начался пожар

О пожарах, которые бушевали в регионе в течение суток, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки у спасателей было 20 оперативных выездов, девять из них – на ликвидацию пожаров.

«Вечером враг нанес удар БпЛА по жилому дому в поселке Боровая Изюмского района. В результате взрыва горела крыша дома на площади четыре квадратных метров», – сообщили в ГСЧС.

В результате обстрела пострадавших нет.

Кроме того, пиротехники изъяли и обезвредили 80 взрывоопасных предметов на Харьковщине.

07:23

Россияне продвинулись на севере от Купянска – что известно ISW

В сводке 26 августа в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что у врага есть успехи на Купянском направлении.

В результате штурмов враг смог захватить территории на севере от Купянска, объяснили аналитики.

«24 и 25 августа российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Западного и Голубовки и в направлении Кутьковки и Колодязного; и северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки и Каменки и в направлении Двуречанского», – пишут в ISW.

Также враг заявил о своих успехах на Южно-Слобожанском направлении на западе от Синельниково и около Тихого, отметили эксперты. Однако эту информацию подтвердить так и не смогли.

Кроме того, по информации ВС РФ, СОУ контратаковали на левом берегу реки Волчья в Волчанске.

«Неподтвержденные заявления: 24 августа российский блогер заявил, что российские войска продвинулись к Хатнему (к северо-востоку от Великого Бурлука). 24 и 25 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука близ Амбарного и Хатнего», – добавили в Институте изучения войны.

Читайте также: Сегодня 26 августа: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области
25.08.2025, 19:47
Новости Харькова — главное 26 августа: россияне вновь приблизились к Купянску
Новости Харькова — главное 26 августа: россияне вновь приблизились к Купянску
26.08.2025, 08:24
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
25.08.2025, 22:00
Сегодня 26 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 августа: какой праздник и день в истории
26.08.2025, 06:00
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
25.08.2025, 09:42
Пожилая женщина ранена из-за обстрелов Харьковщины – Синегубов
Пожилая женщина ранена из-за обстрелов Харьковщины – Синегубов
26.08.2025, 08:47

Новости по теме:

22:00
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
23:30
Новости Харькова — главное за 24 августа: наши дома, работа метро, бои
21:42
Новости Харькова — главное за 22 августа: «почетные», памятник и Вечный огонь
21:48
Новости Харькова — главное за 21 августа: фронт, коронавирус, концерты в метро
22:02
Новости Харькова — главное 20 августа: удары, новые концепции восстановления

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 26 августа: россияне вновь приблизились к Купянску»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 августа 2025 в 08:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".