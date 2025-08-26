Новости Харькова — главное 26 августа: россияне вновь приблизились к Купянску

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:24

Генштаб: оккупанты активизировались на севере Харьковщины

О том, где шли бои в Харьковской области, сообщил в сводке за 26 августа Генштаб ВСУ.

На севере области враг активизировался и пытался штурмовать позиции ВСУ 12 раз. Бои шли возле Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении зафиксировали восемь боестолкновений.

«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово», – уточнили в ГШ.

08:04

ГСЧС: враг ударил по дому в Боровой – на месте «прилета» начался пожар

О пожарах, которые бушевали в регионе в течение суток, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки у спасателей было 20 оперативных выездов, девять из них – на ликвидацию пожаров.

«Вечером враг нанес удар БпЛА по жилому дому в поселке Боровая Изюмского района. В результате взрыва горела крыша дома на площади четыре квадратных метров», – сообщили в ГСЧС.

В результате обстрела пострадавших нет.

Кроме того, пиротехники изъяли и обезвредили 80 взрывоопасных предметов на Харьковщине.

07:23

Россияне продвинулись на севере от Купянска – что известно ISW

В сводке 26 августа в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что у врага есть успехи на Купянском направлении.

В результате штурмов враг смог захватить территории на севере от Купянска, объяснили аналитики.

«24 и 25 августа российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Западного и Голубовки и в направлении Кутьковки и Колодязного; и северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки и Каменки и в направлении Двуречанского», – пишут в ISW.

Также враг заявил о своих успехах на Южно-Слобожанском направлении на западе от Синельниково и около Тихого, отметили эксперты. Однако эту информацию подтвердить так и не смогли.

Кроме того, по информации ВС РФ, СОУ контратаковали на левом берегу реки Волчья в Волчанске.

«Неподтвержденные заявления: 24 августа российский блогер заявил, что российские войска продвинулись к Хатнему (к северо-востоку от Великого Бурлука). 24 и 25 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука близ Амбарного и Хатнего», – добавили в Институте изучения войны.