Головні події у Харкові та області 10 вересня: підсумки дня (відео)

Оригінально 23:00   10.09.2025
Оксана Якушко
Головні події у Харкові та області 10 вересня: підсумки дня (відео)

Торгівля фіктивними інвалідностями, демонтаж будинків у Харкові, світло у Лозовій та небезпека ДТП – МГ “Об’єктив” нагадує головні новини дня у відеоогляді. 

МСЕК «пішла», а хабарники залишилися

Ліквідація МСЕК не знищила схеми з отриманням інвалідності за гроші. СБУ на Харківщині затримала члена експертної команди лікарів. Нова структура прийшла на зміну медико-соціальній експертній комісії лише на початку цього року. І от уже лікаря-хірурга підозрюють у торгівлі фіктивними інвалідностями.

У Харкові знесуть три будинки, зруйновані обстрілами

У Харкові знесуть ще три будинки, що зруйновані російськими обстрілами. До переліку потенційно небезпечних об’єктів, які підлягають демонтажу, внесли будинки за адресами: вулиця Велика Панасівська, 230; вулиця Соборності України, 281 і вулиця Ігоря Малицького, 5. У цих будівель на понад 80% пошкоджені опорні та огороджувальні конструкції.

Лозова – знову зі світлом

Лозова – знову зі світлом. У Харківобленерго повідомили, що змогли в повному обсязі відновити електропостачання в місті. Жителі Лозової протягом тижня потерпали без напруги в мережах. Відключення сталися внаслідок удару російських БпЛА по об’єкту критичної інфраструктури, що забезпечував електроенергією більшу частину міста.

У Харківській області зросла кількість ДТП

На Харківщині зросла кількість ДТП, заявили в місцевому ГУ Нацполіціії.  З початку року в дорожніх аваріях у регіоні вже загинули 65 людей, серед них п’ятеро – діти. Різні травми отримали 573 людини. Аналіз, який провели поліціянти, свідчить: найбільш аварійно небезпечний час доби – з 14 до 20 години. А пік кількості ДТП припадає на проміжок із 15 до 18.

Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне: 

🔹 Росіяни “Куп’янськ взяли у кредит” – що це означає, пояснив Коваленко

 

🔹 «Будемо розбиратися з батьками»: стан пораненої дитини в Куп’янську ще важкий

 

🔹 Наступна зима буде найважчою на Харківщині – Синєгубов (відео)

 

Читайте також: Харків'янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС

 

 

Автор: Оксана Якушко
