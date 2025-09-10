Головні події у Харкові та області 10 вересня: підсумки дня (відео)
Торгівля фіктивними інвалідностями, демонтаж будинків у Харкові, світло у Лозовій та небезпека ДТП – МГ “Об’єктив” нагадує головні новини дня у відеоогляді.
МСЕК «пішла», а хабарники залишилися
Ліквідація МСЕК не знищила схеми з отриманням інвалідності за гроші. СБУ на Харківщині затримала члена експертної команди лікарів. Нова структура прийшла на зміну медико-соціальній експертній комісії лише на початку цього року. І от уже лікаря-хірурга підозрюють у торгівлі фіктивними інвалідностями.
У Харкові знесуть три будинки, зруйновані обстрілами
У Харкові знесуть ще три будинки, що зруйновані російськими обстрілами. До переліку потенційно небезпечних об’єктів, які підлягають демонтажу, внесли будинки за адресами: вулиця Велика Панасівська, 230; вулиця Соборності України, 281 і вулиця Ігоря Малицького, 5. У цих будівель на понад 80% пошкоджені опорні та огороджувальні конструкції.
Лозова – знову зі світлом
Лозова – знову зі світлом. У Харківобленерго повідомили, що змогли в повному обсязі відновити електропостачання в місті. Жителі Лозової протягом тижня потерпали без напруги в мережах. Відключення сталися внаслідок удару російських БпЛА по об’єкту критичної інфраструктури, що забезпечував електроенергією більшу частину міста.
У Харківській області зросла кількість ДТП
На Харківщині зросла кількість ДТП, заявили в місцевому ГУ Нацполіціії. З початку року в дорожніх аваріях у регіоні вже загинули 65 людей, серед них п’ятеро – діти. Різні травми отримали 573 людини. Аналіз, який провели поліціянти, свідчить: найбільш аварійно небезпечний час доби – з 14 до 20 години. А пік кількості ДТП припадає на проміжок із 15 до 18.
Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:
🔹 Росіяни “Куп’янськ взяли у кредит” – що це означає, пояснив Коваленко
🔹 «Будемо розбиратися з батьками»: стан пораненої дитини в Куп’янську ще важкий
🔹 Наступна зима буде найважчою на Харківщині – Синєгубов (відео)
Читайте також: Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Репортаж, Харків; Теги: новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні події у Харкові та області 10 вересня: підсумки дня (відео)»; з категорії Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2025 в 23:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Торгівля фіктивними інвалідностями, демонтаж будинків у Харкові, світло у Лозовій та небезпека ДТП – МГ “Об’єктив” нагадує головні новини дня у відеоогляді. ".