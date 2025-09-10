Главные события в Харькове и области 10 сентября: итоги дня (видео)
Торговля фиктивными инвалидностями, демонтаж домов в Харькове, свет в Лозовой и опасность ДТП — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня в видеообзоре.
МСЭК «ушла», а взяточники остались
Ликвидация МСЭК не уничтожила схему с получением инвалидности за деньги. СБУ в Харьковской области задержала члена экспертной команды врачей. Новая структура пришла на смену медико-социальной экспертной комиссии только в начале этого года. И вот уже врача-хирурга подозревают в торговле фиктивными инвалидностями.
В Харькове снесут три дома, разрушенные обстрелами
В Харькове снесут еще три дома, разрушенных российскими обстрелами. В список потенциально опасных объектов, подлежащих демонтажу, внесли дома по адресам: улица Большая Афанасьевская, 230; улица Соборности Украины, 281 и улица Игоря Малицкого, 5. У этих зданий более 80% повреждены опорные и ограждающие конструкции.
Лозовая – снова со светом
Лозовая – снова со светом. В Харьковоблэнерго сообщили, что смогли в полном объеме возобновить электроснабжение в городе. Жители Лозовой в течение недели страдали без напряжения в сетях. Отключения начались после удара российских БпЛА по объекту критической инфраструктуры, что снабжало электроэнергией большую часть города.
В Харьковской области возросло количество ДТП
В Харьковской области возросло количество ДТП, заявили в местном ГУ Нацполиции. С начала года в дорожных авариях в регионе уже погибли 65 человек, в том числе пятеро – дети. Разные травмы получили 573 человека. Анализ, проведенный полицейскими, свидетельствует: наиболее аварийно опасное время суток – с 14 до 20 часов. Пик же количества ДТП приходится на промежуток с 15 до 18.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Новости по теме:
