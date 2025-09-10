Live
Главные события в Харькове и области 10 сентября: итоги дня (видео)

Оригинально 23:00   10.09.2025
Оксана Якушко
Торговля фиктивными инвалидностями, демонтаж домов в Харькове, свет в Лозовой и опасность ДТП — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня в видеообзоре. 

МСЭК «ушла», а взяточники остались

Ликвидация МСЭК не уничтожила схему с получением инвалидности за деньги. СБУ в Харьковской области задержала члена экспертной команды врачей. Новая структура пришла на смену медико-социальной экспертной комиссии только в начале этого года. И вот уже врача-хирурга подозревают в торговле фиктивными инвалидностями.

В Харькове снесут три дома, разрушенные обстрелами

В Харькове снесут еще три дома, разрушенных российскими обстрелами. В список потенциально опасных объектов, подлежащих демонтажу, внесли дома по адресам: улица Большая Афанасьевская, 230; улица Соборности Украины, 281 и улица Игоря Малицкого, 5. У этих зданий более 80% повреждены опорные и ограждающие конструкции.

Лозовая – снова со светом

Лозовая – снова со светом. В Харьковоблэнерго сообщили, что смогли в полном объеме возобновить электроснабжение в городе. Жители Лозовой в течение недели страдали без напряжения в сетях. Отключения начались после удара российских БпЛА по объекту критической инфраструктуры, что снабжало электроэнергией большую часть города.

В Харьковской области возросло количество ДТП

В Харьковской области возросло количество ДТП, заявили в местном ГУ Нацполиции. С начала года в дорожных авариях в регионе уже погибли 65 человек, в том числе пятеро – дети. Разные травмы получили 573 человека. Анализ, проведенный полицейскими, свидетельствует: наиболее аварийно опасное время суток – с 14 до 20 часов. Пик же количества ДТП приходится на промежуток с 15 до 18.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее: 

🔹Россияне «Купянск взяли в кредит» – что это значит, объяснил Коваленко

 

🔹Состояние раненой девочки в Купянске еще тяжелое, что грозит родителям — ХОВА

 

🔹 Следующая зима будет самой тяжелой в Харьковской области — Синегубов (видео)

 

Читайте также: Харьковчанка из-за океана пояснила, что с Трампом и где решительность стран ЕС

 

 

Автор: Оксана Якушко
