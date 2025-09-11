Головні події у Харкові та області 11 вересня: підсумки дня (відео)
Російські FPV-дрони атакували поліціянтів у Куп’янському районі, артилерія вдарила по «швидкій», відновлення будинку за 65 млн грн – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня у відеоогляді.
Російські FPV-дрони атакували поліціянтів у Куп’янському районі
Авто Нацполіції потрапило під удар біля села Осинове, повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. У службовому транспорті було п’ятеро правоохоронців, троє з них отримали поранення.
«Швидка» потрапила під удар – постраждали медики
Медики мчали викликом у селище Ківшарівка, що на лівому березі Осколу – поряд із лінією фронту. Внаслідок ворожого удару постраждали парамедикиня Оксана Олешко та медичний технік Олександр Турчанин.
У лікарні помер 15-річний хлопець, що постраждав від російського обстрілу
У лікарні помер 15-річний підліток, який постраждав від російських обстрілів 10 серпня. Хлопець зазнав тяжких травм, коли ворог атакував село Піщане в Куп’янському районі. З того часу він був на апараті ШВЛ.
У Харкові розпочали відновлення будинку, що хотіли зносити
У Харкові розпочали відновлення будинку на вулиці Свободи, 11/13. Будівля була суттєво зруйнована від ракетного удару три роки тому. Спочатку його збиралися зносити.
Водія вирізали із розбитого автомобіля рятувальники на Харківщині
ДТП сталася на автодорозі Харків – Берестин увечері 10 вересня. Зіткнулися «Жигулі» та вантажівка «ДАФ». Постраждали водій та пасажир легковика – чоловіки 65 та 45 років. Їх госпіталізували.
Новини за темою:
