Головні події у Харкові та області 11 вересня: підсумки дня (відео)

Російські FPV-дрони атакували поліціянтів у Куп’янському районі, артилерія вдарила по «швидкій», відновлення будинку за 65 млн грн – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня у відеоогляді.

<br />

Авто Нацполіції потрапило під удар біля села Осинове, повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. У службовому транспорті було п’ятеро правоохоронців, троє з них отримали поранення.

Медики мчали викликом у селище Ківшарівка, що на лівому березі Осколу – поряд із лінією фронту. Внаслідок ворожого удару постраждали парамедикиня Оксана Олешко та медичний технік Олександр Турчанин.

У лікарні помер 15-річний підліток, який постраждав від російських обстрілів 10 серпня. Хлопець зазнав тяжких травм, коли ворог атакував село Піщане в Куп’янському районі. З того часу він був на апараті ШВЛ.

У Харкові розпочали відновлення будинку на вулиці Свободи, 11/13. Будівля була суттєво зруйнована від ракетного удару три роки тому. Спочатку його збиралися зносити.

ДТП сталася на автодорозі Харків – Берестин увечері 10 вересня. Зіткнулися «Жигулі» та вантажівка «ДАФ». Постраждали водій та пасажир легковика – чоловіки 65 та 45 років. Їх госпіталізували.

Також сьогодні МРГ”Об’єктив” повідомляла наступне:

🔹 «Коп і військові побили чоловіка на Леваді»: поліція почала перевірку (відео)

🔹 Померло теля: на Харківщині випадок сказу

🔹 З клумби у Харкові нахабно вкрали квіти: жінок «спалили» (відео)