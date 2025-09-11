Live
  • Пт 12.09.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.21
  • EUR 48.24

Главные события в Харькове и области 11 сентября: итоги дня (видео)

Оригинально 23:13   11.09.2025
Оксана Якушко
Главные события в Харькове и области 11 сентября: итоги дня (видео)

Российские FPV-дроны атаковали полицейских в Купянском районе, артиллерия ударила по «скорой», восстановление дома за 65 млн грн — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня в видеообзоре. 

Российские FPV-дроны атаковали полицейских в Купянском районе

Авто Нацполиции попало под удар возле села Осиново, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. В служебном транспорте находились пятеро правоохранителей, трое из них получили ранения.

«Скорая» попала под удар – пострадали медики

Медики мчались по вызову в поселок Ковшаровка, что на левом берегу Оскола – рядом с линией фронта. В результате вражеского удара пострадали парамедик Оксана Олешко и медицинский техник Александр Турчанин.

В больнице скончался 15-летний парень, пострадавший от российского обстрела

В больнице в Харькове скончался 15-летний подросток, пострадавший от российских обстрелов 10 августа. Парень получил тяжелые травмы, когда враг атаковал село Песчаное в Купянском районе. С тех пор он был на аппарате ИВЛ.

В Харькове начали восстановление дома, который хотели сносить

В Харькове начали восстановление дома по улице Свободы, 11/13. Здание было существенно разрушено от ракетного удара три года назад. Первоначально его собирались сносить.

Водителя вырезали из разбитого автомобиля спасатели на Харьковщине

ДТП произошло на автодороге Харьков – Берестин вечером 10 сентября. Столкнулись «Жигули» и грузовик «ДАФ». Пострадали водитель и пассажир легковушки – мужчины 65 и 45 лет. Их госпитализировали.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

🔹«Коп и военные избили мужчину на Леваде»: полиция начала проверку (видео)

🔹Умер теленок: на Харьковщине случай бешенства

🔹С клумбы в Харькове нагло украли цветы: женщин «спалили» (видео)

Читайте также: Дед расстрелян в Харькове: коллекцию семьи худрука театра кукол вернули домой

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области
11.09.2025, 14:22
Дед расстрелян в Харькове: коллекцию семьи худрука театра кукол вернули домой
Дед расстрелян в Харькове: коллекцию семьи худрука театра кукол вернули домой
11.09.2025, 20:53
Новости Харькова — главное 11 сентября: удар по медикам и полицейским
Новости Харькова — главное 11 сентября: удар по медикам и полицейским
11.09.2025, 22:04
«Коп и военные избили мужчину на Леваде»: полиция начала проверку (видео)
«Коп и военные избили мужчину на Леваде»: полиция начала проверку (видео)
11.09.2025, 16:47
Украинцы в Польше нужны – харьковчанка из-за океана о популизме Навроцкого
Украинцы в Польше нужны – харьковчанка из-за океана о популизме Навроцкого
11.09.2025, 22:31
Главные события в Харькове и области 11 сентября: итоги дня (видео)
Главные события в Харькове и области 11 сентября: итоги дня (видео)
11.09.2025, 23:13

Новости по теме:

22:04
Новости Харькова — главное 11 сентября: удар по медикам и полицейским
21:00
Новости Харькова — главное 10 сентября: обстрелы, какие дома снесут в городе
21:00
Новости Харькова — главное за 9 сентября: удары по пригороду, опасная погода
21:35
Новости Харькова — главное за 8 сентября: изнасилование девочки, ранены дети
21:32
Новости Харькова — главное 7 сентября: где россияне атаковали

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Главные события в Харькове и области 11 сентября: итоги дня (видео)»; из категории Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2025 в 23:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские FPV-дроны атаковали полицейских в Купянском районе, восстановление дома за 65 млн грн — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня в видеообзоре. ".