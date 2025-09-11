Главные события в Харькове и области 11 сентября: итоги дня (видео)
Российские FPV-дроны атаковали полицейских в Купянском районе, артиллерия ударила по «скорой», восстановление дома за 65 млн грн — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня в видеообзоре.
Российские FPV-дроны атаковали полицейских в Купянском районе
Авто Нацполиции попало под удар возле села Осиново, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. В служебном транспорте находились пятеро правоохранителей, трое из них получили ранения.
«Скорая» попала под удар – пострадали медики
Медики мчались по вызову в поселок Ковшаровка, что на левом берегу Оскола – рядом с линией фронта. В результате вражеского удара пострадали парамедик Оксана Олешко и медицинский техник Александр Турчанин.
В больнице скончался 15-летний парень, пострадавший от российского обстрела
В больнице в Харькове скончался 15-летний подросток, пострадавший от российских обстрелов 10 августа. Парень получил тяжелые травмы, когда враг атаковал село Песчаное в Купянском районе. С тех пор он был на аппарате ИВЛ.
В Харькове начали восстановление дома, который хотели сносить
В Харькове начали восстановление дома по улице Свободы, 11/13. Здание было существенно разрушено от ракетного удара три года назад. Первоначально его собирались сносить.
Водителя вырезали из разбитого автомобиля спасатели на Харьковщине
ДТП произошло на автодороге Харьков – Берестин вечером 10 сентября. Столкнулись «Жигули» и грузовик «ДАФ». Пострадали водитель и пассажир легковушки – мужчины 65 и 45 лет. Их госпитализировали.
