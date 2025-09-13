Новини Харкова – головне за 13 вересня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:20
Генштаб зафіксував понад 30 боїв за добу в Харківській області
“На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 боєзіткнення у районах Вовчанська, Амбарного та в бік Слобожанського, Одрадного, Кутьківки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Голубівки та в напрямку Куп’янська, Піщаного, Нової Кругляківки“, – повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 13 вересня.
07:08
Вночі тривогу оголошували через “шахеди” та КАБи
Повітряна тривога в Харкові та області тривала всю ніч. Її оголосили о 21:22, а відбій дали о 05:03. Система диференційованої тривоги спочатку попередила харків’ян про загрозу КАБів.
Однак Повітряні сили ЗСУ інформували не про бомби, а про появу в небі російських безпілотників.
Ще одну групу БпЛА зафіксували близько другої години ночі.
Моніторингові канали посеред ночі інформували також про пуски КАБів на північ області та Великий Бурлук.
У Харкові ніч минула без вибухів. Станом на 07:08 тривоги в місті немає.
