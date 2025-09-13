Live
  • Сб 13.09.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

Новости Харькова — главное за 13 сентября: как прошла ночь, фронт

Происшествия 08:20   13.09.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 13 сентября: как прошла ночь, фронт

Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив».

08:20

Генштаб зафиксировал больше 30 боев за сутки в Харьковской области

«На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боестолкновения в районах Волчанска, Амбарного и в сторону Слобожанского, Отрадного, Кутьковки. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Голубовки и в направлении Купянска, Песчаного, Новой Кругляковки», — сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 сентября.

07:08

Ночью тревогу объявляли из-за «Шахедов» и КАБов

Воздушная тревога в Харькове и области длилась всю ночь. Ее объявили в 21:22, а отбой дали в 05:03. Система дифференцированной тревоги изначально предупредила харьковчан об угрозе КАБов.

Однако Воздушные силы ВСУ информировали не о бомбах, а о появлении в небе российских беспилотников.

Еще одну группу БпЛА зафиксировали около двух часов ночи.

Мониторинговые каналы среди ночи информировали также о пусках КАБов на север области и Великий Бурлук.

В Харькове ночь прошла без взрывов. По состоянию на 07:08 тревоги в городе нет.

Читайте также: Сегодня 13 сентября: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
По газовой трубе россияне на самокатах двигаются в Купянск – DeepState (видео)
По газовой трубе россияне на самокатах двигаются в Купянск – DeepState (видео)
12.09.2025, 22:22
Новости Харькова — главное за 13 сентября: как прошла ночь, фронт
Новости Харькова — главное за 13 сентября: как прошла ночь, фронт
13.09.2025, 08:20
Новости Харькова — главное 12 сентября: обстрелы, слухи о ядерной угрозе
Новости Харькова — главное 12 сентября: обстрелы, слухи о ядерной угрозе
12.09.2025, 22:53
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
12.09.2025, 20:49
Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
12.09.2025, 16:05
Генштаб зафиксировал больше 30 боев за сутки в Харьковской области
Генштаб зафиксировал больше 30 боев за сутки в Харьковской области
13.09.2025, 08:15

Новости по теме:

07:34
Атакуют, но не продвигаются — ISW отметил отсутствие успехов РФ на Харьковщине
23:35
Главные события в Харькове и области 12 сентября: итоги дня (видео)
16:55
О помощи просит Центр крови в Харькове: подробности
16:05
Слухи о ядерной угрозе: к харьковчанам обратились официально
14:53
С завтрашнего дня перекроют мост в сквере «Стрелка» в Харькове: надолго ли

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 13 сентября: как прошла ночь, фронт»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2025 в 08:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив»".