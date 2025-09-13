Новости Харькова — главное за 13 сентября: как прошла ночь, фронт

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:20

Генштаб зафиксировал больше 30 боев за сутки в Харьковской области

«На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боестолкновения в районах Волчанска, Амбарного и в сторону Слобожанского, Отрадного, Кутьковки. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Голубовки и в направлении Купянска, Песчаного, Новой Кругляковки», — сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 сентября.

07:08

Ночью тревогу объявляли из-за «Шахедов» и КАБов

Воздушная тревога в Харькове и области длилась всю ночь. Ее объявили в 21:22, а отбой дали в 05:03. Система дифференцированной тревоги изначально предупредила харьковчан об угрозе КАБов.

Однако Воздушные силы ВСУ информировали не о бомбах, а о появлении в небе российских беспилотников.

Еще одну группу БпЛА зафиксировали около двух часов ночи.

Мониторинговые каналы среди ночи информировали также о пусках КАБов на север области и Великий Бурлук.

В Харькове ночь прошла без взрывов. По состоянию на 07:08 тревоги в городе нет.