Live
  • Пт 26.09.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Четверо копів поранені, рекордні борги за комуналку – підсумки 26 вересня

Оригінально 23:05   26.09.2025
Оксана Якушко
Четверо копів поранені, рекордні борги за комуналку – підсумки 26 вересня

 Рекордні борги за комуналку, у Лозовій немає грошей на взимку опалення, але є мільйони на ремонт вулиці — МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 26 вересня.

Четверо поліціянтів поранені під час евакуації

Четверо поліціянтів поранені на Харківщині. Під час евакуації на території Кіндрашівської громади в дорогу поруч зі службовою автівкою влучив FPV-дрон. У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області наголосили: попри небезпеку для життя правоохоронці продовжать вивозити людей

Харківщина – друга в Україні за кількістю боргів за комуналку

Харківщина – на другому місці в Україні за кількістю боржників за комуналку. Такі дані станом на середину вересня повідомив сервіс «Опендатабот» із посиланням на Єдиний реєстр боржників. Наразі в регіоні налічується майже 130 тисяч жителів, які вчасно не розрахувалися за послуги. Це 16 % від загальної кількості боржників в Україні.

Опалювальний сезон може не розпочатися у Лозовій

Мер Лозової Сергій Зеленський заявив, що цього року опалювальний сезон у місті може не розпочатися вчасно. Рахунки місцевих комунальних підприємств заблоковані через борги перед «Нафтогазом». При цьому самим КП винна держава – компенсацію різниці в тарифах. За даними Зеленського, йдеться про понад 234 мільйони гривень. Їх би вистачило, аби лозівські тепловики розрахувалися з постачальниками газу.

Вулицю у Лозовій капітально відремонтують за рекордні мільйони

У Лозовій, яка ризикує замерзнути взимку, тим часом планують провести капітальний ремонт дороги. Сума для ремонту на одній вулиці рекордна для Харківської області з початку повномасштабного вторгнення, заявили в «ХАЦ». Тендер у «Прозорро» на понад 38 млн грн оголосило управління ЖКГ та будівництва Лозівської міськради.

Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Четверо копів поранені, рекордні борги за комуналку – підсумки 26 вересня
Четверо копів поранені, рекордні борги за комуналку – підсумки 26 вересня
26.09.2025, 23:05
За допомогою робота харківські військові евакуювали кота з передової (відео)
За допомогою робота харківські військові евакуювали кота з передової (відео)
26.09.2025, 21:59
Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте
Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте
26.09.2025, 20:42
Чи зацифрована ваша трудова книжка та наскільки вірно: як перевірити
Чи зацифрована ваша трудова книжка та наскільки вірно: як перевірити
25.09.2025, 20:13
Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 27 вересня к Харкові й області
Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 27 вересня к Харкові й області
26.09.2025, 19:48
Як виглядає меблевий магазин у Харкові після атаки БпЛА (фото)
Як виглядає меблевий магазин у Харкові після атаки БпЛА (фото)
26.09.2025, 19:33

Новини за темою:

26.09.2025
Новини Харкова — головне 26 вересня: повернули світло, борги за “комуналку”
25.09.2025
Новини Харкова — головне 25 вересня: удари КАБів, пожежа в Харкові
24.09.2025
“Шахеди” вимкнули світло у Харкові, ДРГ у Куп’янську – підсумки 24 вересня 📹
24.09.2025
Новини Харкова — головне 24 вересня: проблеми зі світлом, Терехов у Сумах
24.09.2025
Мер Харкова Терехов у Сумах: навіщо поїхав та з ким говорив (фото)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Четверо копів поранені, рекордні борги за комуналку – підсумки 26 вересня»; з категорії Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 23:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що " Рекордні борги за комуналку, у Лозовій немає грошей на взимку опалення, але є мільйони на ремонт вулиці — МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 26 вересня.".