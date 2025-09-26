Четверо копів поранені, рекордні борги за комуналку – підсумки 26 вересня

Рекордні борги за комуналку, у Лозовій немає грошей на взимку опалення, але є мільйони на ремонт вулиці — МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 26 вересня.

<br />

Четверо поліціянтів поранені на Харківщині. Під час евакуації на території Кіндрашівської громади в дорогу поруч зі службовою автівкою влучив FPV-дрон. У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області наголосили: попри небезпеку для життя правоохоронці продовжать вивозити людей

Харківщина – на другому місці в Україні за кількістю боржників за комуналку. Такі дані станом на середину вересня повідомив сервіс «Опендатабот» із посиланням на Єдиний реєстр боржників. Наразі в регіоні налічується майже 130 тисяч жителів, які вчасно не розрахувалися за послуги. Це 16 % від загальної кількості боржників в Україні.

Мер Лозової Сергій Зеленський заявив, що цього року опалювальний сезон у місті може не розпочатися вчасно. Рахунки місцевих комунальних підприємств заблоковані через борги перед «Нафтогазом». При цьому самим КП винна держава – компенсацію різниці в тарифах. За даними Зеленського, йдеться про понад 234 мільйони гривень. Їх би вистачило, аби лозівські тепловики розрахувалися з постачальниками газу.

У Лозовій, яка ризикує замерзнути взимку, тим часом планують провести капітальний ремонт дороги. Сума для ремонту на одній вулиці рекордна для Харківської області з початку повномасштабного вторгнення, заявили в «ХАЦ». Тендер у «Прозорро» на понад 38 млн грн оголосило управління ЖКГ та будівництва Лозівської міськради.

Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне: