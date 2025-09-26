Четверо полицейских ранены, рекордные долги за коммуналку — итоги 26 сентября

Рекордные долги за коммуналку, в Лозовой нет денег на отопление зимой, но есть миллионы на ремонт улицы — МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 сентября.

Четверо полицейских ранены в Харьковской области. Во время эвакуации на территории Кондрашевской громады в дорогу рядом со служебным автомобилем попал FPV-дрон. В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области подчеркнули: несмотря на опасность для жизни правоохранители продолжат вывоз людей

Харьковщина – на втором месте в Украине по количеству должников за коммуналку. Такие данные на середину сентября сообщил сервис «Опендатабот» со ссылкой на Единый реестр должников. Сейчас в регионе насчитывается почти 130 тысяч человек, которые вовремя не рассчитались за услуги. Это 16% от общего количества должников в Украине.

Мэр Лозовой Сергей Зеленский заявил, что в этом году отопительный сезон в городе может не начать своевременно. Счета местных коммунальных предприятий заблокированы из-за долгов перед «Нафтогазом». При этом самим КП должно государство – компенсацию разницы в тарифах. По данным Зеленского, речь идет о более чем 234 миллионах гривен. Их хватило бы, чтобы лозовские тепловики рассчитались с поставщиками газа.

В Лозовой, которая рискует замерзнуть зимой, планируют провести капитальный ремонт дороги. Сумма по ремонту на одной улице рекордная для Харьковской области с начала полномасштабного вторжения, заявили в «ХАЦ». Тендер в «Прозорро» более чем на 38 млн грн объявило управление ЖКХ и строительства Лозовского горсовета.

