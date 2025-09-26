Четверо полицейских ранены, рекордные долги за коммуналку — итоги 26 сентября
Рекордные долги за коммуналку, в Лозовой нет денег на отопление зимой, но есть миллионы на ремонт улицы — МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 сентября.
Четверо полицейских ранены во время эвакуации
Четверо полицейских ранены в Харьковской области. Во время эвакуации на территории Кондрашевской громады в дорогу рядом со служебным автомобилем попал FPV-дрон. В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области подчеркнули: несмотря на опасность для жизни правоохранители продолжат вывоз людей
Харьковщина — вторая в Украине по количеству долгов за коммуналку
Харьковщина – на втором месте в Украине по количеству должников за коммуналку. Такие данные на середину сентября сообщил сервис «Опендатабот» со ссылкой на Единый реестр должников. Сейчас в регионе насчитывается почти 130 тысяч человек, которые вовремя не рассчитались за услуги. Это 16% от общего количества должников в Украине.
Отопительный сезон может не начаться в Лозовой
Мэр Лозовой Сергей Зеленский заявил, что в этом году отопительный сезон в городе может не начать своевременно. Счета местных коммунальных предприятий заблокированы из-за долгов перед «Нафтогазом». При этом самим КП должно государство – компенсацию разницы в тарифах. По данным Зеленского, речь идет о более чем 234 миллионах гривен. Их хватило бы, чтобы лозовские тепловики рассчитались с поставщиками газа.
Улицу в Лозовой капитально отремонтируют за рекордные миллионы
В Лозовой, которая рискует замерзнуть зимой, планируют провести капитальный ремонт дороги. Сумма по ремонту на одной улице рекордная для Харьковской области с начала полномасштабного вторжения, заявили в «ХАЦ». Тендер в «Прозорро» более чем на 38 млн грн объявило управление ЖКХ и строительства Лозовского горсовета.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, итоги дня, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Четверо полицейских ранены, рекордные долги за коммуналку — итоги 26 сентября»; из категории Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 23:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " Рекордные долги за коммуналку, в Лозовой нет денег на отопление зимой, но есть миллионы на ремонт улицы — МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 сентября.".