Графіки аварійних вимкнень світла знову вводили на Харківщині
Графіки аварійних вимкнень електрики застосовували у Харківській області 18 жовтня.
Оновлено о 18:29. Графіки аварійних відключень скасували, поінформували в обленерго.
18:20. Про запровадження графіків АТ “Харківобленерго” повідомило близько 17:30.
Як раніше пояснювали енергетики, графіки аварійних вимкнень запроваджуються за дефіциту електроенергії протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК «Укренерго». Щодо відновлення електропостачання рішення також ухвалює «Укренерго». Заздалегідь проінформувати абонентів про аварійні відключення енергетики не можуть.
Також нагадаємо, що будівництво захисних споруд для трансформаторних підстанцій на загальну суму 837 мільйонів гривень замовила Харківська обласна військова адміністрація. ГО «Харківський антикорупційний центр» звернула увагу, що чиновники зробили це лише у жовтні, у розпал повітряних атак росіян на енергоінфраструктуру.
Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2025 в 18:27