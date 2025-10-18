Live
Графики аварийных отключений света вновь вводили на Харьковщине

Общество 18:27   18.10.2025
Елена Нагорная
Графики аварийных отключений электричества применяли в Харьковской области.

Обновлено в 18:29. Графики аварийных отключений отменили, проинформировали в облэнерго.

18:20. О введении графиков АО «Харьковоблэнерго» сообщило около 17:30.

Как ранее объясняли энергетики, графики аварийных отключений вводятся при дефиците электроэнергии в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от НЭК «Укрэнерго». Относительно возобновления электроснабжения решение также принимает «Укрэнерго». Заранее проинформировать абонентов об аварийных отключениях энергетики не могут.

Также напомним, строительство защитных сооружений для трансформаторных подстанций на общую сумму 837 миллионов гривен заказала Харьковская областная военная администрация. ОО «Харьковский антикоррупционный центр» обратила внимание, что чиновники сделали это только в октябре, в разгар воздушных атак россиян на энергоинфраструктуру.

Читайте также: Стало известно, где в Харькове уже включили отопление

Автор: Елена Нагорная
