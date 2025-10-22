Новини Харкова – головне за 22 жовтня: бої в області

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:14

За добу ЗСУ відбили 22 атаки РФ – дані Генштабу на 08:00

Вранці 22 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував, де намагалися прорватися росіяни на Харківщині.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку було 13 атак окупантів у районі Вовчанська.

На Куп’янському – ворог штурмував позиції СОУ дев’ять разів біля Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Курилівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4110 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4488 дронів-камікадзе“, – уточнили у ГШ.

07:26

ISW: ворог заявив про «перемоги» на двох напрямках Харківщини – чи це так

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни (ISW), ворог стверджував, що військові РФ просунулися на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

На півночі від Харкова, писали російські блогери, окупанти нібито захопили частину земель у районі Синельникового, а також у центральній та південній частинах Вовчанська. Однак підтвердити це експерти не змогли.

“На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 21 жовтня, видно, що українські війська завдають удару по позиціях російських військ у північній частині Синельникового, що, за оцінкою ISW, було російською місією інфільтрації. ISW оцінює, що ця подія не просунула передній край зони бойових дій“, – зазначили в ISW.

Також російські блогери писали, що у ЗС РФ є низка “перемог” на Куп’янському напрямку – на північному заході від Петропавлівки, на заході від Піщаного, а також у центральній частині Куп’янська. Інформацію аналітикам підтвердити не вдалося.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, показують, що українські війська завдали удару по позиціях російських військ на півдні Куп’янська після того, як російські війська виконали, за оцінкою ISW, місію з інфільтрації. ISW оцінює, що ця місія з інфільтрації на цей час не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій”, – уточнили в Інституті вивчення війни.

І додали, що ситуація на Борівському та Великобурлуцькому напрямках – без змін.