Новини Харкова – головне за 2 листопада: ювілей 92-ї ОШБр у метро, фронт

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

9:05

Тринадцять населених пунктів Харківщини були під обстрілами минулої доби. У селі Подоли Курилівської громади загинув 54-річний чоловік

Як інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов, росіяни застосували проти регіону п’ять КАБів, шість БпЛА типу «Шахед», 14 БпЛА типу «Герань-2», чотири FPV-дрони та ще два БпЛА, тип яких встановлюють.

У Богодухівському районі пошкоджені приватний будинок, гараж, автомобіль, два трактори (с. Шуби), два приватні будинки, електромережі (с. Івашки), приватний будинок, електромережі (с. Клинова-Новоселівка);

У Куп’янському районі пошкоджені вантажний автомобіль (с. Семенівка) та багатоквартирний будинок (с. Зелений Гай);

У Лозівському районі пошкоджені електромережі (сел. Близнюки, с. Нововолодимирське).

8:32

Дванадцять разів атакували військові РФ на Харківщині минулої доби

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, на Південно-Слобожанському напрямку супротивник дев’ять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в бік Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку відбулося три бойові зіткнення. Оборонці зупинили штурмові дії росіян поблизу Піщаного.

8:10

Стало відомо, для чого у суботу закривали станцію метро «Перемога» у Харкові

На платформі відбулися урочистості з нагоди 25-річчя 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. На захід прийшли воїни, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий та інші військові командири, керівники громад області та духовенство, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Для Харкова 92-га ОШБр – це потужний символ міста. Для Харківщини – це сила, яка тримала 120 кілометрів фронту у 2022 році. І сьогодні міцно стоять на захисті української землі”, – наголосив Синєгубов.

Він також нагадав деякі факти з історії бригади:

▪️ з початком агресії РФ у 2014 році підрозділ захищав Харківщину, брав участь у боях під Іловайськом та на Луганському напрямку;

▪️ з 24 лютого 2022 року бригада вже звільнила від окупантів понад 30 населених пунктів;

▪️ у 2023 році 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка офіційно стала штурмовою;

▪️13 військовослужбовців бригади удостоєні звання Героя України, шестеро – посмертно.

7:45

Про просування військових РФ у прикордонні Харківщини повідомляє ISW

З посиланням на опубліковані 1 листопада геолокаційні відеозаписи аналітики американського Інституту вивчення війни стверджують, що війська РФ нещодавно просунулися у напрямку прикордонного села Амбарне.

Твердження російських мілблогерів, що військові РФ покращили позиції між Одрадним та Бологівкою, ISW не підтверджує.

На півночі Харківської області, Борівському та Куп’янському напрямках 1 листопада російські війська продовжили наступальні операції, але підтвердженого прогресу не досягли, констатують аналітики.

Російські мілблогери стверджували, що на Куп’янському напрямку військові РФ просунулися до центральної Петропавлівки та залізничної станції Куп’янськ-Вузловий, але Інститут вивчення війни це не підтверджує.

7:30

39-річний житель Вільхівської громади Харківського району підірвався на вибухонебезпечному предметі

Чоловіка з пораненнями грудної клітини, попереку та ніг доправили до лікарні, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.