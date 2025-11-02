Live
Новости Харькова — главное за 2 ноября: юбилей 92-й ОШБр в метро, фронт

Общество 09:05   02.11.2025
Елена Нагорная
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

9:05

Тринадцать населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам за сутки. В селе Подолы Куриловской громады погиб 54-летний мужчина

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, россияне применили против региона пять КАБов, шесть БпЛА типа «Шахед», 14 БпЛА типа «Герань-2», четыре FPV-дрона и еще два БпЛА, тип которых устанавливают.

В Богодуховском районе повреждены частный дом, гараж, автомобиль, два трактора (с. Шубы), два частных дома, электросети (с. Ивашки), частный дом, электросети (с. Клиново-Новоселовка);

В Купянском районе повреждены грузовой автомобиль (с. Семеновка) и многоквартирный дом (с. Зеленый Гай);

В Лозовском районе повреждены электросети (пос. Близнюки, с. Нововладимирское).

8:32

Двенадцать раз атаковали военные РФ на Харьковщине за минувшие сутки

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и в сторону Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении было три боевых столкновения. Защитники остановили штурмовые действия россиян вблизи Песчаного.

8:10

Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове

На платформе состоялись торжества по случаю 25-летия 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. На мероприятие пришли воины, командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый и другие военные командиры, руководители громад области и духовенство, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Для Харькова 92-я ОШБр — это мощный символ города. Для Харьковщины — это сила, которая удерживала 120 километров фронта в 2022 году. И сегодня прочно стоит на защите украинской земли», — подчеркнул Синегубов.

Он также напомнил некоторые факты из истории бригады:

▪️ с началом агрессии РФ в 2014 году подразделение защищало Харьковщину, участвовало в боях под Иловайском и на Луганском направлении;

▪️ с 24 февраля 2022 года бригада уже освободила от оккупантов более 30 населенных пунктов;

▪️ в 2023 году 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко официально стала штурмовой;

▪️13 военнослужащих бригады удостоены звания Героя Украины, шестеро – посмертно.

7:45

О продвижении военных РФ в приграничье Харьковщины сообщает ISW

Со ссылкой на опубликованные 1 ноября геолокационные видеозаписи аналитики американского Института изучения войны утверждают, что войска РФ недавно продвинулись в направлении приграничного села Амбарное.

Утверждения российских милблогеров, что военные РФ улучшили позиции между Отрадным и Бологовкой, ISW не подтверждает.

На севере Харьковской области, Боровском и Купянском направлениях 1 ноября российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли, констатируют аналитики.

Российские милблогеры утверждали, что на Купянском направлении военные РФ продвинулись к центральной Петропавловке и железнодорожной станции Купянск-Узловой, но Институт изучения войны это не подтверждает.

7:30

39-летний житель Ольховской громады Харьковского района подорвался на взрывоопасном предмете

Мужчину с ранениями грудной клетки, поясницы и ног доставили в больницу, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Елена Нагорная
