Новости Харькова — главное за 2 ноября: юбилей 92-й ОШБр в метро, фронт
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
9:05
Тринадцать населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам за сутки. В селе Подолы Куриловской громады погиб 54-летний мужчина
Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, россияне применили против региона пять КАБов, шесть БпЛА типа «Шахед», 14 БпЛА типа «Герань-2», четыре FPV-дрона и еще два БпЛА, тип которых устанавливают.
В Богодуховском районе повреждены частный дом, гараж, автомобиль, два трактора (с. Шубы), два частных дома, электросети (с. Ивашки), частный дом, электросети (с. Клиново-Новоселовка);
В Купянском районе повреждены грузовой автомобиль (с. Семеновка) и многоквартирный дом (с. Зеленый Гай);
В Лозовском районе повреждены электросети (пос. Близнюки, с. Нововладимирское).
8:32
Двенадцать раз атаковали военные РФ на Харьковщине за минувшие сутки
Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и в сторону Колодезного и Двуречанского.
На Купянском направлении было три боевых столкновения. Защитники остановили штурмовые действия россиян вблизи Песчаного.
8:10
Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове
На платформе состоялись торжества по случаю 25-летия 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. На мероприятие пришли воины, командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый и другие военные командиры, руководители громад области и духовенство, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Для Харькова 92-я ОШБр — это мощный символ города. Для Харьковщины — это сила, которая удерживала 120 километров фронта в 2022 году. И сегодня прочно стоит на защите украинской земли», — подчеркнул Синегубов.
Он также напомнил некоторые факты из истории бригады:
▪️ с началом агрессии РФ в 2014 году подразделение защищало Харьковщину, участвовало в боях под Иловайском и на Луганском направлении;
▪️ с 24 февраля 2022 года бригада уже освободила от оккупантов более 30 населенных пунктов;
▪️ в 2023 году 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко официально стала штурмовой;
▪️13 военнослужащих бригады удостоены звания Героя Украины, шестеро – посмертно.
7:45
О продвижении военных РФ в приграничье Харьковщины сообщает ISW
Со ссылкой на опубликованные 1 ноября геолокационные видеозаписи аналитики американского Института изучения войны утверждают, что войска РФ недавно продвинулись в направлении приграничного села Амбарное.
Утверждения российских милблогеров, что военные РФ улучшили позиции между Отрадным и Бологовкой, ISW не подтверждает.
На севере Харьковской области, Боровском и Купянском направлениях 1 ноября российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли, констатируют аналитики.
Российские милблогеры утверждали, что на Купянском направлении военные РФ продвинулись к центральной Петропавловке и железнодорожной станции Купянск-Узловой, но Институт изучения войны это не подтверждает.
7:30
39-летний житель Ольховской громады Харьковского района подорвался на взрывоопасном предмете
Мужчину с ранениями грудной клетки, поясницы и ног доставили в больницу, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова, обстрелы, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 2 ноября: юбилей 92-й ОШБр в метро, фронт», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 ноября 2025 в 09:05;