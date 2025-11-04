Контратака СОУ в Куп’янську, страта цивільних росіянами– підсумки 4 листопада

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 4 листопада.

Про успіхи ЗСУ на Куп’янському напрямку повідомив Інститут вивчення війни. Американські осінтери, спираючись на відеозаписи, зафіксували наступ СОУ, які нещодавно успішно контратакували вздовж автомагістралі Р-79 Куп’янськ-Чугуїв.

Щонайменше 5 вибухів уночі пролунали в Харкові: росіяни атакували ударними БпЛА передмістя Харкова. «Прильоти» зафіксували в селі Руська Лозова на Дергачівщині та селищі Докучаєвське Роганської громади. У Руській Лозовій пошкоджені житлові будинки, поранення отримали двоє чоловіків. У Роганській громаді росіяни цілили по енергетичній інфраструктурі, яка мала забезпечувати опалення. Також через удар по будівлі Роганської пожежної команди постраждали двоє співробітників.

Росіяни вбили ударом FPV-дрона двох цивільних у селі Кругляківка на Харківщині. Цивільні рухалися дорогою під білим прапором, разом із ними був собака. Внаслідок удару люди і тварина загинули. Ба більше, росіяни зафіксували свій злочин на відео.

У Харкові відновили з 4 листопада роботу двох тролейбусних маршрутів: №11 і №27. У пресслужбі міськради повідомили, що подовжили час роботи тимчасового автобусного маршруту №26.

