Контратака СОУ в Куп’янську, страта цивільних росіянами– підсумки 4 листопада
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 4 листопада.
ISW повідомив про наступ Сил оборони на Куп’янщині
Про успіхи ЗСУ на Куп’янському напрямку повідомив Інститут вивчення війни. Американські осінтери, спираючись на відеозаписи, зафіксували наступ СОУ, які нещодавно успішно контратакували вздовж автомагістралі Р-79 Куп’янськ-Чугуїв.
«Шахедами» армія РФ атакувала вночі передмістя Харкова
Щонайменше 5 вибухів уночі пролунали в Харкові: росіяни атакували ударними БпЛА передмістя Харкова. «Прильоти» зафіксували в селі Руська Лозова на Дергачівщині та селищі Докучаєвське Роганської громади. У Руській Лозовій пошкоджені житлові будинки, поранення отримали двоє чоловіків. У Роганській громаді росіяни цілили по енергетичній інфраструктурі, яка мала забезпечувати опалення. Також через удар по будівлі Роганської пожежної команди постраждали двоє співробітників.
Окупанти вбили FPV двох цивільних і пса, які йшли під білим прапором
Росіяни вбили ударом FPV-дрона двох цивільних у селі Кругляківка на Харківщині. Цивільні рухалися дорогою під білим прапором, разом із ними був собака. Внаслідок удару люди і тварина загинули. Ба більше, росіяни зафіксували свій злочин на відео.
У Харкові відновили роботу тролейбусів №11 та №27
У Харкові відновили з 4 листопада роботу двох тролейбусних маршрутів: №11 і №27. У пресслужбі міськради повідомили, що подовжили час роботи тимчасового автобусного маршруту №26.
МГ “Об’єктив” повідомляла також сьогодні:
- ЗСУ контратакують у Куп’янську на Харківщині – Машовець (відео)
- Новий онкоцентр у Харкові збудують із матеріалів по завищених цінах – ХАЦ
- Відмовився обслуговувати українською: таксиста з Харкова оштрафували
Читайте також: Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: головні новини, итоги дня, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Контратака СОУ в Куп’янську, страта цивільних росіянами– підсумки 4 листопада», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 23:11;