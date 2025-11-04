Контратака СОУ в Купянске, казнь гражданских военными РФ – итоги 4 ноября

МГ «Объектив» напоминает главные новости 4 ноября.

Об успехах ВСУ на Купянском направлении сообщил Институт изучения войны. Американские осинтеры, опираясь на видеозаписи, зафиксировали наступление СОУ, недавно успешно контратаковавшего вдоль автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев.

По меньшей мере 5 взрывов ночью прогремели в Харькове: россияне атаковали ударными БпЛА пригород. «Прилеты» зафиксировали в селе Русская Лозовая на Дергачевщине и поселке Докучаевское Роганской громады. В Русской Лозовой повреждены жилые дома, ранения получили двое мужчин. В Роганской громаде россияне ударили по энергетической инфраструктуре, которая должна была обеспечивать отопление. Также из-за удара по зданию Роганской пожарной команды пострадали двое сотрудников.

Россияне убили ударом FPV-дрона двоих гражданских в селе Кругляковка Харьковской области. Гражданские двигались по дороге под белым флагом, вместе с ними была собака. В результате удара люди и животное погибли. Более того, россияне зафиксировали свое преступление на видео.

В Харькове возобновили с 4 ноября работу два троллейбусных маршрута: №11 и №27. В пресс-службе горсовета сообщили, что продлили время работы временного автобусного маршрута №26.

